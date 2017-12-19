في صفعة قوية للسعودية، فند رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الجزائرية “محفوظ قرباج” الإشاعات التي تحدثت عن غلق ملعب ومعاقبة الفريق بسبب “التيفو” (اللافتة) الساخر من بن عبد العزيز.

 

وقال “قرباج”:”لم أفتح أي تحقيق في قضية عين مليلة لا أنا ولا حتى الإتحادية”

 

وأضاف في تصريحات لصحيفة “النهار أون لاين”: “ليس من حق السلطات غلق الملعب لأسباب رياضية، ولا توجد أي قضية إسمها عين مليلة”

 

واختتم حديثه قائلا: “لحد الأن لم نقرر لا غلق الملعب ولا فتح تحقيق”

 

وكان أنصار نادي عين مليلة قد رفعوا “تيفو” يجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي، .

 

كما حمل التيفو صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لعملة واحدة)، في تعبير عن استنكارهم للتواطؤ السعودي ضد قضية .

 

وكانت وسائل إعلام سعودية وحسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد روجت إشاعات حول قيام بإغلاق الملعب الذي شهد واقعة رفع “التيفو”.