تداول ناشطون بتويتر صورا ومقاطع “فيديو” تظهر لحظة إطلاق جماعة الحوثي، للصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض اليوم، وقال المتحدث باسم الحوثيين أنه كان موجهاً لاستهداف قادة الحكومة السعودية المجتمعين بقصر اليمامة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحات تتبع الإعلام الحربي للحوثيين، لحظة توجيه عناصر الحوثي الصاروخ تجاه الرياض وإطلاقه محلقا في الهواء ليتم تدميره قبل مسافة قريبة جدا من الأحياء السكنية.

وعبر هاشتاغ “#صوت_انفجار_في_الرياض”، عبر السعوديون خاصة بالرياض عن تخوفهم من سقوط أي صاروخ عليهم في أي لحظة، وذلك عقب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون اليوم، الثلاثاء، بغتة على الرياض ما نشر حالة من الفزع والفوضى بين المواطنين.

ويأتي تخوف السعوديين وفقا لما ذكره بعض النشطاء، بسبب وصول الصاروخ إلى مسافة قريبة جدا من الأحياء السكنية بالمدينة قبل أن تنتبه له منصات الدفاع الجوي وتدمره بالقرب من قصر اليمامة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا في حال نجاح أي صاروخ سيطلقه الحوثي فيما بعد بإصابة هدفه.

من جانبها، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ الحوثيين، أن “القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض”، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله، إن “الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء”.

وأضاف، على تويتر: “القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان “2 إتش” الباليستي على قصر اليمامة في الرياض”.