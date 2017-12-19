تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مبهر يكشف كيف تضامن مشجعي نادي فريق ملاطيا سبور التركي مع القدس والمسجد الأقصى.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام مشجعي الفريق بتقديم عرضا مبهرا خلال لقاء فريقهم مع فريق غلاطة سراي ضمن مباريات الدوري التركي.

وأظهر الفيديو قيام المشجعين بتجسيد ساحة المسجد الأقصى ورفع صورة كبيرة لقبة الصخرة.

#شاهد ماذا فعلت الجماهير فريق ملاطيا سبور رفعت لافتات وصور تضامنية مع #القدس الشريف والشعب #الفلسطيني خلال مباراة فريقي غلاطة سراي و ملاطيا سبور التي دارت رحاها على أرض ملعب ملاطيا ضمن مباريات الدوري التركي.#JerusalemIsTheCapitalofPalestine pic.twitter.com/qkMGdriBjd

— زبير فاضل 🇩🇿🇵 (@FADELZOUBIR) December 18, 2017