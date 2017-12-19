تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مبهر يكشف كيف تضامن مشجعي نادي فريق التركي مع والمسجد الأقصى.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام مشجعي الفريق بتقديم عرضا مبهرا خلال لقاء فريقهم مع فريق غلاطة سراي ضمن مباريات الدوري التركي.

 

وأظهر الفيديو قيام المشجعين بتجسيد ساحة المسجد الأقصى ورفع صورة كبيرة لقبة الصخرة.