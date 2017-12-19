خرج إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم اليوم، الثلاثاء، ليهجو جماعة الحوثي بأبيات شعرية بعد استهدافهم للعاصمة الرياض بصاروخ باليستي.

“الشريم” نظم أبيات قوية لهجاء الحوثي ولعنه، حيث تأكد شيخ البلاط أن مثل هذه التغريدة لن تضره أبدا على عكس لو كتب كلمة واحدة عن زملائه المعتقلين بسجون آل سعود أو خالف التيار العام لسياسات النظام.

ودون “الشريم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي ما نصه:”أَيَا حُوثيُّ لا تَجهَـلْ علينَـا فإنَّ الجَهْلَ عُقبَاهُ الخُنُوعُ .. وإِنْ أَرسْلتَ صارُوخاً فإِنَّا لَـدُونَ بِلادِنَا دَومَــاً دُرُوعُ”.

أَيَا حُوثيُّ لا تَجهَـلْ علينَـا

فإنَّ الجَهْلَ عُقبَاهُ الخُنُوعُ وإِنْ أَرسْلتَ صارُوخاً فإِنَّا

لَـدُونَ بِلادِنَا دَومَــاً دُرُوعُ — سعود الشريم (@saudalshureem) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

تغريدة “الشريم” قوبلت بهجوم واستهجان شديد من قبل النشطاء، الذين طلبوا منه ولو بيتا واحدا لدعم قضية القدس التي سمع بها النمل في باطن الأرض، أو كتابة كلمة واحدة عن أصدقائه الدعاة الذين اعتقلهم “ابن سلمان”.

والقدس اخبارها ايه يا شيخ و يا امام — وحد الله (@TheShip2020) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

أين دروعكم من أرض فلسطين ؟!!أين موقع الأقصى في قلوبكم ؟!!!🤔 — حصة حرة 💜🇶🇦 (@Hessa_AlWakra) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

والعدوان على شعب اليمن وقتل العشرات من النساء والاطفال يوميا ظلما وعدوانا اليس منكراً يجب ان تنهوا عنه ياشيخ باعتباركم من علماء الأمة ولستم علماء للسعودية فقط — يحيى عبدالله (@Yahya2014abdul) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

قل لي يا شيخ وأين دفاعكم عن الاقصى أليس هو مسرى الرسول الاكرم ومعراجه وفيه صلى الرسول بجميع الأنبياء فهو ثاني المسجدين وثالث الحرمين ارضه مقدسه وايه من القران الكريم هل عقيدتكم تغيرت وأصبحت تابعه للمنهاج الامريكي — لا غالب الا الله (@karaki_ashraf) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

لكن شيخ البلاط يعلم أن أي حرف يغرد بها بخلاف ما يمليه عليه (دليم) سيقوده حتما إلى زنزانة مظلمة بجوار العودة والقرني.

مافي بيت شعر عن القدس؟

هيك أو هيك؟#القدس_عاصمه_فلسطين_الأبديه — شذى (@ShathaYacoub) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

علماء البلاط… ماذا عن القدس يا شيخ؟؟؟ ماذا عن قتل آلاف المدنيين اليمنيين والسوريين والعراقيين؟؟؟ ماذا عن قطع الرحم الخليجي؟؟؟ اين انت من مليارات الدولارات من اموال الفقراء التي سلمها سيدك لترامب عدو الاسلام؟؟؟ ماذا عن الشيوخ المعتقلين في السجون ؟؟؟

عسى ان يكون طريق الرشد قريب!! — ابو حيدر (@MSOLLI_Mehdi) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

علماء السعوديه الإجلاء مغيبون في سجون ال السعود اما علماء السلاطين فحدث ولا حرج الحمد لله الذي يميز الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والحر من العبد والمؤمن من المنافق والشريف من الخاين — لا غالب الا الله (@karaki_ashraf) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اتذكر الموصل و الرقة يا شيخ؟ هل حسب آل سعود أن دماء اخواننا أهل السنة ذهبت هدرا، كلا فلدماء اخواننا رب لا ينام و لا ينسى سبحانه…يعذبكم بارذل الخلق و اذلهم الروافض الانجاس. — Moqbilsaif (@moqbilsaif) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي، إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًا تجاه العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.

وأضاف على تويتر: “القوة الصاروخية لأنصار الله، تعلن إطلاق صاروخ بركان “2 إتش” الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض”.

وقال تلفزيون الحوثيين، أن الصاروخ استهدف اجتماعًا موسعًا للقادة السعوديين، في قصر اليمامة.

وجاء إطلاق الصاروخ، أثناء لقاءات حكومية مكثفة في الرياض، قبل إعلان الميزانية السعودية، في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض صاروخ باليستي، جنوب مدينة الرياض، هو الثاني من نوعه، بعد إسقاط صاروخ سابق، قرب مطار الملك خالد، على الأطراف الشمالية للعاصمة الرياض.

وكان سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا لقطات تظهر دخانًا في السماء، قالوا إنه منبعث من موقع تدمير الدفاعات الجوية للصاروخ.

وأبلغ سكان وشهود عن سماعهم للانفجار؛ الناجم عن اعتراض الصاروخ، مؤكدين أنه كان عنيفًا، لدرجة شعورهم باهتزاز البيوت.

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.