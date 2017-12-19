سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من النظام السعودي الذي صور لمواطنيه، قبل أيام بأنه قادر على دكّ إيران واحتلالها خلال ساعات من خلال فيلم كرتون أنتجته وروجت له كتائب النظام الإلكترونية.

واليوم يقصف “الحوثي” قلب المملكة العربية السعودية بصاورخ باليستي موجه، كاد أن يتسبب بكارثة كبيرة لولا انتباه منصات الدفاع الجوي له في اللحظات الأخيرة، حيث أكد الحوثيون أنه كان موجهاً لاستهداف اجتماع قيادات سعودية بقصر اليمامة.

ليتضح وفقا للنشطاء أن “ابن سلمان” يسعى كعادته لتحقيق انتصارات وهمية سواء في تصريحاته “العنترية”، أو من خلال أفلام الكرتون التي لا ينخدع بها طفل صغير.

بعد مرور 4 أيام على إنتاج الفيلم الكرتوني الذي أسقطنا فيه نظام إيران ، ايران ردت علينا بإسقاط صاروخ بالستي في الرياض.

ننظر رد MBS بإنتاج فيلم جديد!!#صوت_انفجار_في_الرياض pic.twitter.com/vS1akQhBL9 — مفتاح (@keymiftah79) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هو مفيش فيلم كرتون لليمن و لا إيه

لازم ردع و يا ريت يكون 3D 😂😂#صوت_انفجار_في_الرياض #السعودية #غرد_بالامازيغية — الجلاد (@fcl117) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ترى دليم (صباب القهوة ) بدو يخرج فلم كرتون بدخول قم ردا على قصف الرياض لمرة الالف مو تاري انه مو بس بشار يتحفظ بحق الرد محمد بن امه يتحفظ ايضا — RDAD-ALSATTAM (@Rdadalsattam) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

فكرت السعودية رح ترد بفيلم كرتون مثل فيلم قاسم سليماني هههههه يلا بقصيدة برضو منيح 😂😂😂 — Ayman Rabaya’ah (@AymanRabayaah) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

عاجل :-

المملكة العربية السعودية تحتل العاصمة الإيرانية طهران وتأسر قائد الحرس الثورى ده كله فى فيلم كرتون جديد باكورة إنتاج ولى العهد الأهبل . — صلاح الدين فياض (@salahfayadd) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هيييييييه فيلم ثاني لمحاربة ايران…

ايران تضرب والسعودية ترسم افلام كرتون 😂🤣😂🤣😂🤣 — drops_in_life (@true_grudge81) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اكثر ما يمكنها السعودية ان تفعله في وجه ايران هو فيلم كوميدي – كرتون -يمكن بهالفيلم ” اللعبة” بتلاقي قوتها الي فقدتها بحربها على اليمن.#السعودية_فلست — Nadine El Haj (@NadineElHaj2) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي واقعة مضحكة أثارت سخرية الناشطين، نشرت العديد من وسائل الإعلام السعودية الرسمية فيلما دعائيا على شكل “ألعاب فيديو” بلغات عدة بينها “العبرية” يحاكي احتلال السعودية لإيران نشرته صفحة “قوة الردع السعودي” على “تويتر”.

ويُظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، قصف القوات السعودية بالصواريخ البالستية التي أطلقت عليها مسمى “رياح الشرق” مفاعل بوشهر النووي وقواعد جوية وقامت بعمليات إنزال جوي وبحري على الشواطئ الإيرانية حتى وصلت الدبابات إلى قلب طهران.

وفي نهاية المقطع صور المنتج ما يشبه الشعب الإيراني وهو يرفع صور الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد في العاصمة طهران وسط مرور الدبابات التي تحمل علم السعودية وقيام طائرات بإلقاء منشورات.

وطبعت العلاقات السعودية الإيرانية حالة من التوتر منذ 1979 تاريخ نجاح ثورة الخميني، ومع مطلع عام 2016 قررت الرياض قطع تلك العلاقات رسميا بعد اقتحام إيرانيين مقر سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.

من جانبهم، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #فيلم_قوة_الردع_السعودي “، سخروا فيه من الفيديو الدعائي مؤكدين بان نشر مثل هذا العمل يدل على السذاجة التي يتمتع فيها القائمين على الفيلم، داعين السعودية للخلاص من حرب الحوثيين اولا المستمرة منذ ثلاث سنوات.