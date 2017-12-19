مع اقتراب انتهاء العام الحالي، وعلى مشارف استقبال العام جديد، يتنبأ خبراء الأبراج وعلماء الفلك بعض الأشياء التي من المتوقع أن تحدث في العام القادم، وهذا الأمر أصبح يشغل بال الكثير من الناس.. فعلم الغيب اختص به الله – سبحانه وتعالي – نفسه.. فهو القائل في كتابه العزيز: «قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِى نَفۡعً۬ا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ‌ۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَڪۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ‌ۚ إِنۡ أَنَا۟ إِلَّا نَذِيرٌ۬ وَبَشِيرٌ۬ لِّقَوۡمٍ۬ يُؤۡمِنُونَ».

ولكن الإنسان دائمًا ما يكون لديه شغف لمعرفة ما سيحدث في المستقبل، ولهذا يبحث كثيرًا من الناس في عالم الأبراج.. وفي حالة لو حدث ما توقعه علماء الفلك والأبراج، فهو من باب الصدفة، وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال: «‏كَذبَ المنجِّمون ولو صدقوا».

ونشر موقع “مصر العربية” تقرير رصد فيه توقعات خبراء الأبراج وعلماء الفلك لعام 2018، وتنبؤاتهم للعام الحالي 2017 وجاء على النحو التالي..

«تعرض ترامب ونتنياهو للاغتيال»:

تنبأ الفلكي أحمد شاهين، بأن يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قريبًا للاغتيال، ردًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف “شاهين” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يدعم تنظيم “داعش” الإرهابي، وهو من يقف خلف كافة العمليات والأحداث الإرهابية في المنطقة العربية.

وأوضح أن إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال بداية إثارة الحمية العربية والإسلامية لدخول القدس وتحريرها مرة أخرى.

«نشوب حرب بالعالم العربي»:

تنبأت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال 2018.

ولفتت “فؤاد”، خلال حوارها ببرنامج “السفيرة عزيزة” عبر فضائية “DMC” أنها تنبأت خلال عام 2017 بتوقيع معاهدات دولية وتبادل تجاري مع مصر، وهذا حدث بالفعل.

وأشارت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إلى أن هناك احتمالات لحدوث حرب بالوطن العربي.

«دول الخليج تتحول لبحر من الدماء»:

بينما توقع محمد فرعون، خبير الأبراج، اغتيال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الصهيوني تشهد عدة تغييرات لمسئولى السلطة وقد تحدث حرب بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطينى.

ونوه “فرعون” إلى أن دول الخليج تتحول لبحر من الدماء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي يستطيع وقف هذا النزيف.

«سوريا ستكون باريس الشرق»:

من جانبه قال عالم الفلك المغربي، علي عبد الرحمن العيس، إنه سيكون هناك حربًا كبيرة ستنفجر في الخليج العربي، تنطلق شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم “داعش” بشكل مفاجئ في شوارع المملكة.

وتابع أن الأمر سيثير استغرابا ونقاط استفهام، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول من أين أتى الدواعش ؟ وكيف؟ ومتى ؟.

وأضاف “العيس” أن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب، يشير إلى انتهاء حقبة الدم في سوريا، وانتقالها إلى دول أخرى، مؤكدًا أن الحرب ستنتهي بسوريا بانتصار بشار الأسد.

وفيما يخص سوريا، نوه إلى أنها ستلقى الانفراج الشامل بدءًا من أول الشتاء، حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرحَا وفنَا.

وشدد الفلكي المغربي، على أن سوريا ستكون “باريس الشرق”، وأن الرئيس الأسد سوف يصدر قرارات مهمة سيرفع بها سقف الحرية وسيعزز حرية الصحافة، الأمر الذي سيجعل من سوريا دولة قانون يحتذى بها.

وأشار إلى أن دولة لبنان ستطلب النجدة من سوريا التي ستلبي النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها، على حد زعمه.

«برج السيسي الأكثر حظًا على مستوى الثروة والسلطة»:

وعلى صعيد متصل تنبأ الفلكي أحمد شاهين، إن أكثر الأبراج حظا في عام 2018، هو برج العقرب، مشيرًا إلى أن هذا برج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الأكثر حظًا على مستوى الثروة والسلطة.

وأردف قائلًا: “هذه التوقعات ستحدث على الجانب المادي والمهني، والصحي، والاقتصاد.

واختتم: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، من برج العقرب الأصيل، وبالتالي هو الأكثر حظا في 2018.. قدر مصر مرتبط بالرئيس عبدالفتاح السيسي و لأنه جاء لإنقاذ مصر”.

وبحسب الموقع نفسه الذي سلط الضوء على توقعات علماء الفلك والأبراج لعام 2017.. حيث تنبأ الخبراء بأن هناك توقعات خاصة بعدد من الدول العربية والغربية، في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية، التي ستشهد بعضها صعوداً والبعض الآخر هبوطاً اقتصاديا واضحاً، بخلاف مجموعة من الأحداث الصادمة.. ويتم توضيح ذلك فيما يأتي:

«النزاع على جزيرتي تيران وصنافير سيحسم لصالح مصر»:

قال العالم الفلكي المصري رضا العربي، في تصريحات صحفية، إن روسيا ستشهد في الفترة المقبلة مجموعة من المفاجآت الاقتصادية، والتي تبدأ باكتشافات جديدة في البترول، بخلاف تجاوز أزماتها الاقتصادية وتقضي تماماً على التضخم في عام 2017.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أكد الفلكي، أن العالم كله ستصيبه صدمة كبيرة، بسبب محاولة اغتيال سيتعرض لها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فيما ستشهد الولايات المتحدة هزة اقتصادية قوية، ستتسبب في تراجع قوتها ككيان اقتصادي عالمي، وستكون هيلاري كلينتون جزءًا من الأزمة.

ولفت العالم الفلكي المصري إلى أن مصر ستتحسن أحوالها الاقتصادية بشكل كبير، حيث سيكتشف المهندسون المصريون والخبراء حقولاً جديدة للنفط داخل مصر، ومع حلول الشهر السابع، لن تكون هناك أزمة اقتصادية، وستتحسن الأحوال بسرعة شديدة.

وأوضح أن النزاع القائم بين مصر والسعودية، على ملكية جزيرتي تيران وصنافير، سيتم حسمه لصالح مصر، ولن تحصل المملكة على الجزيرتين، بينما تميل كفة السعودية إلى الحفاظ على توازنها.

واختتم الفلكي، رضا العربي، توقعات 2017 في مصر، بالتأكيد على أن حكومة المهندس شريف إسماعيل في مصر، لن تستمر، وسيتم استبدالها بحكومة جديدة، يرأسها أحد لواءات القوات المسلحة المصرية.

«ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية»:

توقع الدكتور سيد الشيمى، عالم الفلك وخبير الأبراج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سينال تأييد الشعب في مدة رئاسية ثانية، لافتًا إلى أن تقويم العبقري الفلكى الذي صدر عام 2014، تنبأ بأن يكمل السيسي مدته الرئاسية الأولى حتى نهايتها بحلول عام 2018.

وأوضح “الشيمى” أن البرج الطالع على أفق مدينة القاهرة لحظة تأدية عبدالفتاح السيسي لقسم الولاية يوم الأحد 8 يونيو 2014 الساعة العاشرة و17 دقيقة بالتوقيت الحقيقة لمدينة القاهرة بالمحكمة الدستورية العليا، كان هو برج الأسد الناري الثابت-بحسب قوله.

ونوه إلى أن ثبات البرج يعنى أن هذه الرئاسة مستمرة لنهايتها، ولو كان البرج منقلبا مثل برج الحمل فلم تكن تستمر الولاية.

«حكومة عسكرية برئاسة العصار»:

وكان الفلكي المصري أحمد شاهين، توقع أن يشهد عام 2017 تشكيل حكومة عسكرية في مصر، ستكون “حكومة حرب”، وستخضع الدولة لاقتصاد حرب لما ستشهده المنطقة من اضطرابات، على حسب قوله.

«إصابة محمد رمضان بالسرطان»:

وتنبأ شاهين، بأنه في عام 2016، سيحقق الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا، ولكن في عام 2017 سوف يصاب النجم رمضان بمرض السرطان.

وأشار إلى أن مسيرة حياة محمد رمضان تشبه نفس مسيرة الفنان الراحل “أحمد زكي” من بدايتها إلى نهايتها واصفًا إياها تبدأ بالعضلات وتنتهي بالمرض.

«إصابة رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل بوعكة صحية»:

كما كشف شاهين أن هناك بعض الشخصيات العامة التي سوف تتعرضون لوعكات صحية خلال2017 من بينهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

«تعرض عمرو أديب وأحمد موسى للاغتيال»:

وبما يتعلق بالإعلاميين، توقع شاهين ، أنه سوف يتعرض الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسى، وعمرو الليثي، لمحاولة إغتيال في عام 2017.

«إصلاحات إقتصادية في 2017»:

أما عالم الفلك محمد فرعون، قال إن نجم الرئيس السيسي سيعلى بعد عدد من الإصلاحات الإقتصادية التي سيجريها في عام 2017 والتعديلات التي سيقوم بها هذا العام، وعلى رأسها عزل حكومة المهندس شريف إسماعيل وكذلك عزل محافظ البنك المركزي المسئول على قرار تعويم الجنيه، وكذلك إنهاء أزمة الغذاء في الربع الأول من العام الجديد 2017.

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن شعبيته ستزيد في النص الثاني من عام 2017، وسترتفع جدًا لتصل لأعلى درجاتها، نافيًا ما تنبأ به أحد الفلكيين اللبنانين، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتعرض لوعكة صحية خلال العام القادم، قائلًا: “بالعكس ده شعبيته هتزيد، ومش علشان انا بحبه، هقول كده لأ انا ببني توقعات وملهاش علاقة بالحب”.