كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أنه قبل وصول الملك محمد السادس إلى باريس، للمشاركة في قمة المناخ، سبقته 4 طائرات شحن عسكرية من نوع C130، تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وقالت الصحيفة إن الطائرات الأربعة كانت تحمل “أمتعة شخصية” للعاهل المغربي وولي عهده.

وأضافت أن السلطات المغربية طلبت من إدارة مطار بورجيه، السماح بدخول 21 سيارة للمطار لنقل ما تحمله الطائرات إلى مكان إقامة الملك في فرنسا.

واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، قمة دولية لتفعيل اتفاق باريس الدولي للمناخ، الذي وقعت عليه 196 دولة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2015، في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.