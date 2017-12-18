شن الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ هجوما عنيفا على الشعب الجزائري، واصفا إياه بـ”الإرهابيين وتجار المخدرات” وذلك بعد رفع صورة اعتبرت مهينة للملك سلمان بأحد ملاعب الكرة بالجزائر.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الجزائريين على خلفية الصورة التي جمعت العاهل السعودي بترامب على شكل وجه قسم نصفين للدلالة على مشاركته ترامب قرار القدس الأخير:”لن تجد بؤرة ارهابية في اوربا عامة وفي فرنسا خاصة الا وتجد جزائريا من ضمن مكوناتها؛ وهذا دليل ما بعده دليل على فشل التنمية البشرية في الجزائر.. ولنا الفخر ان الذي يشتمنا هؤلاء الذين هم عار على الحضارة الانسانية..”
لن تجد بؤرة ارهابية في اوربا عامة وفي فرنسا خاصة الا وتجد جزائريا من ضمن مكوناتها؛ وهذا دليل ما بعده دليل على فشل التنمية البشرية في الجزائر.. ولنا الفخر ان الذي يشتمنا هؤلاء الذين هم عار على الحضارة الانسانية..
— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 18, 2017
وتابع الكاتب السعودي المحسوب على النظام هجومه قائلا:”يفتخر الجزائريون انهم بلد المليون شهيد، اي انهم يفاخرون بالاموات، اما احياؤهم فإما تجار مخدرات في اورربا او ارهابيون ينشرون الدمار اينما حلوا..”
يفتخر الجزائريون انهم بلد المليون شهيد، اي انهم يفاخرون بالاموات، اما احياؤهم فإما تجار مخدرات في اورربا او ارهابيون ينشرون الدمار اينما حلوا..
— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 18, 2017
وأضاف في تغريدة ثالثة ناعتا الجزائريين بالمتخلفين: “فساد عسكر الجزائر ونهبهم لوطنهم جعل هذه الدولة النفطية تعيسة متخلفة وبدلا من ان يحاسبوا عسكرهم يشتمون المملكة ودول الخليج، لو فيكم خير لما اصبحتوا اعظم شعوب افريقيا التي تتسول في دول اوربا وعسكركم ينهبونكم..”
فساد عسكر الجزائر ونهبهم لوطنهم جعل هذه الدولة النفطية تعيسة متخلفة وبدلا من ان يحاسبوا عسكرهم يشتمون المملكة ودول الخليج، لو فيكم خير لما اصبحتوا اعظم شعوب افريقيا التي تتسول في دول اوربا وعسكركم ينهبونكم..
— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 18, 2017
ويبدو أن الصورة التي رفعها جماهير نادي “عين مليلة” الجزائري بالأمس، للدلالة على ما اعتبروه “خيانة” الملك سلمان والنظام السعودي للقضية الفلسطينية، قد استنفرت كتائب النظام السعوديّ ومغرديه عبر تويتر، وصدرت الأوامر من سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” بفتح النيران على الجزائر حكومة وشعبا.
وتنفيذا لأوامر (دليم) بدأ الكتاب السعوديون المحسوبون على النظام بمهاجمة الجزائر وشعبها بشكل عنيف، بعد الصورة التي رفعها مشجعو النادي الجزائري وجمعت بين الملك سلمان وترامب وكتب عليها (وجهان لعملة واحدة).
وبدا هذا واضحا جدا في تغريدات ومقالات عدد من الكتاب السعوديين المقربين من دوائر الحكم.
توعد سفير السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبد الله الصالح بالرد على إهانة وجهها مشجعون جزائريون للملك سلمان في أحد مدرجات ملاعب كرة القدم، حيث حملوا لافتة كبيرة تحمل صورة تجمع بين العاهل السعودي و”ترامب”، وإلى جوارها صورة المسجد الأقصى في إشارة إلى تواطئ السعودية مع ترامب.
ووفقا لما تداوله النشطاء على تويتر من صور، رفع مشجعون في مباراة لكرة القدم في إحدي مدرجات ملاعب كرة القدم الجزائرية لافتة كبيرة تجمع العاهل السعودي والرئيس الأمريكي وإلى جوارها صورة للمسجد الأقصى، كتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.
وجاء رفع صورة ترامب والملك سلمان في الجزائر، وسط زيادة تقارير إعلامية تحدثت عن إقامة علاقات غير علنية بين السعودية وإسرائيل وزيارات إليها من قبل مسؤولين من المملكة، فيما زعمت بعض التقارير أن “القرار الأمريكي حول القدس تم اتخاذه بالضوء الأخضر من قبل السعودية”، وذلك بالتزامن مع تسريبات إعلامية زعمت أن واشنطن والرياض يعدان ما يسمى بـ”صفقة القرن” حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما نفته مرار سلطات المملكة.
10 تعليقات علي “كاتب سعودي عن مقولة “الجزائر بلد المليون شهيد”:يتفاخرون بالأموات أما أحياؤهم تجار مخدرات وإرهابيون!”
كعب حذاء طفل جزائري تاج على راسك وراس ولي امرك الصعلوك ابن الصعلوك حفيد عائلة آل شلومو.
تحية إجلال وإكبار من فلسطين لكل الجزائرين ،عاشت فلسطين والجزائر ابيةٌ شامخه .ولتذهب الى الجحيم كل انظمة الذل والانبطاح بهائم جزيره العرب.
الكاتب نسي أو تناسى أنَ من ضرب أمريكا في 2001 كان 19سعوديا وآخرين ولم يكن معهم جزائريا واحدا؟!،ثم هو يتكلَم عن فساد عسكر الجزائر متناسيا فساد سيَده الذي اشترى قصرا ويختا ولوحة بما يفوقمليار ونصف مليار دولار؟!،هل هذا نهب وفساد أم هدايا وإكراميات؟!،وكذلك هو يتكلَم عن التسول متناسيا أن َ وليه لا يتسوَل فقط بل يغتصب الأموال من الامراء عنوة ورجال المال؟!،
انا تونيسي و اصرح بحقيقة يعلمها الكثيرين
اذا كنت سني فالسعودية باعت صدام
وان كنت قومي فالسعودية حاربت عبد الناصر
ولو قلبك على الأقصى فالسعودية باعت فلسطين
أما لو أنت تحب الاسلام فالسعودية تحالفت مع أميركا و اسرائيل ضد المسلمين
وإذا كنت تكره الإرهاب فالسعودية صنعت القاعدة و داعش
وإن كنت عربي فآل سعود يهود
وإن قلبك على المسلمين فالسعودية تخلت عن المسلمين الأفغان و البورميين و الصوماليين
إو إن كان يهمك الأمن العربي فالسعودية أدخلت قواعد أمريكية و اسرائلية إلى أرض الحرمين
وإن كنت تريد التحرر من الاستعمار ستحاربك السعودية مثل ما تحارب المقاومة الفلسطينية
لم يبقى لهم الا ان يمنعو عن المسلمين الحج
دار الافتاء السعودية : ممنوع على كل شخص ضد ال سلول الصلاة باتجاه الكعبة، يشوفوا اتجاه ثاني
وإن رضيت العبودية فمرحبا بك في السعودية
أتكلم عن حكام ال سلول الصهاينة و ليس على الشعب السعودي الغلبان على امره…
على العموم الشعوب العربية والإسلامية كلها شعوب بائسة ومنكوبة ليس فقط الجزائر وهدا بسبب الإستبداد والدكتاتورية التي تدعمها السعودية بأموال النفط
هذا الكاتب جانبه الصزاب في كثير من الامور خوصوصا نافق ناس دزاير فمثلا فرنسا فعلت في الجزائر الافاعيل حتي اجرت عليهم تجارب نووية و مع ذلك يحجون اليها و راينا كيف استقبل ماكرون في الجزائر يكفي الجزائريين نفاقا
تحية من المغرب للشعب الجزائري ولفلسطين ولا عزاء لمن باع عروبتنا وعزنا. .
اخي عرقاب الجزائر برافو عليك فعلا هؤلاء المتصهينين من ال سعود وهلم جرا من والاهم هم اهل التطرف وهم من ضربوا برجي التجارة العالمي في 2001 في نيويورك اميركا وهم من الجنسية السعودية ومن الذي حبس اهله الامراء في الفندق وعذبوهم وضربوهم يعني اللي مافي خير في اهله ماذا تترجي منه للغريب …..الدب الداشر يتحدث عن الفساد عشان يحلل سرقته للاغنياء وهو اكبر فاسد في العالم بأي حق تسلبهم اموالهم التي تعبوا وشقيوا فيها طول تلك السنين …وهو وشيوخ السلاطين بالفتاوي الكاذبة ليضللوا شعبهم ويخدروهم بدعوي الدين وهم صهاينة واحتلوا بلاد المسلمين لا اصل ولا فصل اميركا وبريطانيا زرعتهم لقتل شعوبهم … طبعا لن ننسي الجزائر الحر بلد المليون شهيد غصبا عن ال سلول اليهود
الحمد لله شهداؤنا رفعوا راية الإسلام وجاهدوا لإعلاء كلمة الله أما هم فخدام صهاينة وشجرة خبيثة من أصل خبيث
نعم جانب الصواب بأن من يحكموننا فسدة لكن من يدعم هذا الفساد أليس ملوك وأمراء آل سلول !!!؟
من حمى الدكتاتور زين العابدين بن علي عند ثار شعب تونس على طغيانه وفساده ؟
من دعم الانقلاب في مصر وساعد في عزل الرئيس الشريف العفيف محمد مرسي وغيبه في معتقلات مصر !!!؟من أعطى الجزية لترامب وابنته !!!؟ من اشترى لوحة بملايين الدولارات ؟ من يشيد قصوره في طنجة المغربية وأمريكا وفرنسا ويدفع الملايين على الليالي الحمراء !!!؟ انتم أحفاد أبي بن سلول
شعب الجزائر من الشعوب التي أبتليت بالاستعمار وتحرر الجزائر وكان حلما لكل العرب وكانت المدارس تغلق في الكويت ويذهب الطلاب إلى المظاهرات تعبيرا عن مناصرتهم لشعب الجزائر …
وكم فرحنا بالتحرير ولا أنسى اليوم الذي زارت المناضله جميله بوحيرد ….
معرض المرحوم والدي في الكويت …والتكريم المعنوي والمادي الذي قدم لها لحبنا لها وللثوره التي حررت الجزائر ولا أنسى حشود …
المتظاهرين الذين أغلقوا أهم شارع تجاري حينذاك ولايزال في الكويت …
ش فهد السالم للترحيب بالمناضله ….
ولا يخفى حجم المساعدات التى ترسل الجزائر من العالم العربي ومن الخليج العربي حتى تذكرة السينما كان يستقطع منها نسبه تذهب لمساعدة الشعب الجزاىري والثوره الجزائريه ….وهذا غير الدعم الحكومي والشعبي المستمر .
وكم كانت المفاجأة المذهلة حين أحتل المقبور صدام بلدي …
حين كان النظام الجزائري بعيد جدا عن مناصرة الحق الكويتي
بل وقف مع نظام صدام..!!!!!
وكان عباس مدني معاه بن بله …يبديان إستعدادهما لإرسال عشرات الآلاف من الشباب الجزائري ليس للدفاع عن الشعب الكويتي المعذب بل للدفاع عن نظام صدام …
الذي يحتل بلاا عربيا ناصر الثوره الجزائرية ….
من الحكومه والشعب !!! ….
وكم كان جرحنا كبيرا …. حين رأيت بن بله يحتضن صدام ويقبله ويدوس بذلك على كل شعاراته وعلى حكاويه وهذرته القوميه حيث ناصر الإجرام على حساب الحق ومن شعب قدم لثورته مالم يخطر في باله !!!!!
وكم أستغرب بأستمرار أمتداد الحكم العسكري على شعب تحرر من الإستعمار منذ ٥٥ سنه تقريبا ودوره السلبي في مناصرة الشعب السوري بل تأييد النظام السوري في المحافل العربيه والدولية وحرمان الشعب الجزائري الطيب من الديموقراطية وفرض نظاما شموليا يحكمه الجيش !!!!!!!
أما أن يندس من الغوغاء للإساءة لرموز الدول فهذا لن يحقق إلا البغضاء والكراهيه ..
وأتمنى أن يلتفت الشباب الجزائري لتطوير مقدراته وأن يعيش برفاهيه تمنعه من الهجرة للغرب ولديه وطنا فيه كل الموارد الاقتصاديه والمساحة الجغرافية التي تؤهله لكي لا يقل عن مستوى تركيا إقتصاديا .
…ينقصه فقط النظام السياسي الذي يعمل للشعب وليس لمصالحه الخاصه !!!
خسءت ايها الكاتب نعن نعتز بمليوت ونصف المليون شهيد فعلمنا يرفع من اجلهم نحن شعب يقدر التضحيات .
حكامنا افسدوهم ملوككم الذين يتغطون بالدين
الارهاب موله ملوككم وغذاه مشايخكم الذين يختصرون الدين في مسح الجوارب ايها التافه اما فلسطين فلسطين فهي خط احمر بالنسبة لسكيرنا او لمن يتعطى المخدرات .
فلن نبيع ولن نتساوم فنحن معها ظالمة او مظلومة .
انتم من دمرتم العراق دمرتم سوريا دمرتم اليمن .تتحالفون مع اليهود تقدمون المال لتدمير لبنان.
تزرعون الفتن بين السنة والشيعة تصفون ايران بالعدو الذي يترصد الامة الاسلامية .
خسءتم انكشف القناع .فضحتكم قضية قطر والان بيت المقدس نحن شعب لن نجوع شعبا يقول الله الاكبر .
مشايخكم الذين زرعوا الارهاب في افغانستان .