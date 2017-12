وجه الكاتب والإعلامي الجزائري، سليم صالحي، رسالة إلى السفير السعودي في الجزائر سامي بن عبد الله الصالح، وذلك بعد تهديده بالرد على رفع صورة الملك سلمان بن عبد العزيز ومساواتها بصورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إحدى المباريات تعبيرا عن رفضهم لتخاذل المملكة في نصرة فلسطين.

وقال “صالحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #السعودية تهدد بالرد على #الجزائر بشأن لافتة رفعها مشجعون في ملعب كرة القدم شرق البلاد ..! نحن في انتظار الردّ؟ – هؤلاء لا يعرفون الشعب الجزائري، ولا يعرفون مدى ارتباطه بفلسطين وبـ #القدس و #المسجد_الأقصى ..!”.

#السعودية تهدد بالرد على #الجزائر بشأن لافتة رفعها مشجعون في ملعب كرة القدم شرق البلاد ..!

نحن في انتظار الردّ؟

– هؤلاء لا يعرفون الشعب الجزائري، ولا يعرفون مدى ارتباطه بفلسطين وبـ #القدس و #المسجد_الأقصى ..! pic.twitter.com/2XNQwe9rRl — salim salhi (@salimsalhi) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان السفير السعودي بالجزائر سامي بن عبد الله الصالح قد توعد باتخاذ اجراءات للرد على رفع جماهير نادي عين مليلة صورة تظهر الملك السعودي مع الرئيس الامريكي بجانب القدس، في إشارة إلى غضبهم من القرار الامريكي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من قبل دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، وعددا من وسائل الإعلام والوكالات فإن المملكة أكدت أنها لن تبقي هذه الخطوة دون رد.

ونقلت سبق السعودية عن سفير السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبدالله الصالح، رده على ذلك بالقول: “جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب”، وأكد الصالح: “هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به“.

وتناقل ناشطون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة لجماهير رياضية صورة لافتة كبيرة تظهر ترامب والملك سلمان وإلى جوارها صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.