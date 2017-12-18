تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر كيف اضطرت دولة قطر لاستيراد الإبل من الكويت عبر البحر، إثر الحصار المفروض عليها من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يوم 5 يونيو/حزيران الماضي.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الإبل على متن أحدى السفن المتجهة إلى قطر.

مشهد عجيب ما كان يخطر على البال❗️

القطريّون ينقلون الإبل بحرا من الكويت بسبب الحصار الجائر على #قطر pic.twitter.com/pwP2R3vz3G — حامد العلي (@Hamed_Alali) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وتأتي هذه الشحنة من الإبل في إطار قيام قطر بتلبية احتياجات شعبها من اللحوم بعد أن اعلنت في شهر أغسطس/آب الماضي عن تدشين خط ملاحي مباشر بين ميناء حمد في الدوحة وميناء الشويخ في الكويت.

وقالت وزارة النقل والمواصلات في حينها إن الخط الملاحي “يوفر خدمة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف والمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر بشكل أسبوعي.”