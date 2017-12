نشر الإعلامي الساخر والمعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، مقطعا مصورا لمواطن سعودي يهاجم الملك سلمان ويسبه هو ونجله ولي العهد، مضيفا أن هذا مواطن سعودي بالرياض وليس بالجزائر في إشارة إلى الصورة المسيئة للملك سلمان التي رفعت بأحد المدرجات في الجزائر أمس.

ولفت “الدوسري” في تغريدة له بـ “تويتر” رصدتها (وطن) أرفق بها مقطعا مصورا لمواطن سعودي بالرياض يهاجم الملك سلمان ونجله ولي العهد ويكيل لهم السباب، إلى أن رفض واستنكار سياسات آل سعود واضح للأعمى في كل مكان وليس في الجزائر فقط التي توعد النظام في المملكة بالرد عليها.

وتعليقا على المقطع الذي نشره دون ما نصه: “يا خادم الحرمين انت اهنت نفسك تقبل الاهانات بروح رياضية وإن قررت الانتقام فستتعب 😎 هذا مواطن في الرياض وليس في الجزائر👇”

هذا مواطن في الرياض وليس في الجزائر👇 pic.twitter.com/UxJ6nR4x9I — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) December 17, 2017

وكان السفير السعودي بالجزائر سامي بن عبد الله الصالح قد توعد باتخاذ اجراءات للرد على رفع جماهير نادي عين مليلة صورة تظهر الملك السعودي مع الرئيس الامريكي بجانب القدس، في إشارة إلى غضبهم من القرار الامريكي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من قبل دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، وعددا من وسائل الإعلام والوكالات فإن المملكة أكدت أنها لن تبقي هذه الخطوة دون رد.

ونقلت سبق السعودية عن سفير السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبدالله الصالح، رده على ذلك بالقول: “جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب”، وأكد الصالح: “هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به“.

وتناقل ناشطون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة لجماهير رياضية صورة لافتة كبيرة تظهر ترامب والملك سلمان وإلى جوارها صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.