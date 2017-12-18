نشر الإعلامي الساخر والمعارض السعودي المعروف ، مقطعا مصورا لمواطن سعودي يهاجم الملك سلمان ويسبه هو ونجله ولي العهد، مضيفا أن هذا مواطن سعودي بالرياض وليس بالجزائر في إشارة إلى الصورة المسيئة للملك سلمان التي رفعت بأحد المدرجات في أمس.

 

ولفت “الدوسري” في تغريدة له بـ “تويتر” رصدتها (وطن) أرفق بها مقطعا مصورا لمواطن سعودي بالرياض يهاجم الملك سلمان ونجله ولي العهد ويكيل لهم السباب، إلى أن رفض واستنكار سياسات آل سعود واضح للأعمى في كل مكان وليس في الجزائر فقط التي توعد النظام في المملكة بالرد عليها.

 

وتعليقا على المقطع الذي نشره دون ما نصه: “يا خادم انت اهنت نفسك تقبل الاهانات بروح رياضية وإن قررت الانتقام فستتعب 😎 هذا مواطن في وليس في الجزائر👇”

 

وكان السفير السعودي بالجزائر قد توعد باتخاذ اجراءات للرد على رفع جماهير نادي صورة تظهر مع الرئيس الامريكي بجانب ، في إشارة إلى غضبهم من القرار الامريكي بشأن إعلان عاصمة لإسرائيل من قبل .

 

وبحسب صحيفة سبق ، وعددا من وسائل الإعلام والوكالات فإن المملكة أكدت أنها لن تبقي هذه الخطوة دون رد.

 

ونقلت سبق السعودية عن سفير السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبدالله الصالح، رده على ذلك بالقول: “جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب”، وأكد الصالح: “هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به“.

 

وتناقل ناشطون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة لجماهير رياضية صورة لافتة كبيرة تظهر ترامب والملك سلمان وإلى جوارها صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.