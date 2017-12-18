أفصح خبير الفلك اللبناني “مايك فغالي”، عن بعض توقعاته للعام القادم 2018، متوقعاً في نهاية العام القادم أن يصبح هناك “جامعة الشعوب العربية”، بدلاً من “جامعة الدول العربية” الحالية؛ لأنّ الشعوب لها كلمتها، معتبراً أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس لا يعدو كونه “هرطقات”.

وقال إن الصهاينة قريباً إلى زوال، مشيراً إلى أن الجدار الذي يحاصر القدس المحتلة الآن هو بداية لزوالهم.

وتوقع أن يعمّ الحداد أوروبا بعد اغتيال شخصية سياسية كبيرة العام 2018.

لبنانياً، توقع فغالي أن يشهد العام 2018 ارتياحاً مادياً للشعب اللبناني.

وقال إن ما شاهده العالم في السعودية مؤخراً، سيتكرر في الإمارات، واصفاً الوضع بأنه خطير!.