في رسالة قوية لدول الحصار كشفت قطر اليوم في أكبر عرض عسكري بتاريخها، عن امتلاكها لراجمات الصواريخ الصينية من طراز “SY-400″، حيث تتميز هذه الراجمات بأنها تحمل صواريخ الـ”BP-12A” ذات المدى ما بين 300-400 كم.

دولة قطر تكشف عن راجمات الصواريخ الصينية من طراز ال"SY-400" في بروفة المسير العسكري ، الراجمات تحمل صواريخ ال"BP-12A" ذات مدى بين 300-400 كلم ( عمق العدو ) 😎 pic.twitter.com/Ld55jmBaML — Nayef 🇶🇦🇰🇼 (@NayefALEmadi_) December 18, 2017

المسير اليوم كشف عن راجمات الصواريخ الصينية من طراز ال ٤٠٠ اس واي في المسير العسكري | الراجمات تحمل صواريخ A 12 ذات مدى بين ٣٠٠ _ ٤٠٠ كلم في عمق اراضي العدو .. — داري قطر (@ayd_qtr) December 18, 2017

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أكبر عرض عسكري في تاريخ قطر، بحضور أمير الدولة الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، والأمير الوالد، الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم الوطني.

ويأتي الاحتفال هذا العام بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية ومصر على قطر.

وشهد كورنيش الدوحة المطل على الخليج العربي، عرضا احتفاليا للقوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وقوات الحرس الأميري.

ويعد العرض هو الأضخم في تاريخ قطر، وشاركت فيه لأول مرة قوات الدفاع الجوي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «خالد العطية».

ووصف اللواء الركن سالم الأحبابي، المنسق العام للعرض العسكري للمسير الوطني، العروض هذا العام، بأنها جاءت مميزة جدا؛ لما تضمنته من أداء متطور للمشاة والآليات والطيران وغيرها.

وقال اللواء “الأحبابي” إن العروض العسكرية الكبيرة والمميزة هذا العام تنقل رسالة واضحة للعالم، مفادها أن قطر لديها رجال من الجنود والشباب يحمونها من الأعداء، لافتا إلى أن الاستعدادات والتدريبات للمسير الوطني بدأت في الأول من نوفمبر الماضي واستمرت نحو 20 يوما فقط، إلا أن التدريب كان مكثفا ومركزا جدا.

وأضاف “كنا فيما مضى نقول إن العروض من أجل المشاركة في احتفالات البلاد باليوم الوطني من أجل إدخال السرور والفرحة في نفوس المواطنين إلا أننا الآن نقول: إن العروض توجه رسالة مهمة للعالم مفادها أن قطر لديها رجال في القوات المسلحة وفي الأجهزة الأخرى ورجالها من منتسبي الخدمة الوطنية يحمونها من كيد الكائدين.