بعد الضجة التي أثارتها الإعلامية الأردنية علا الفارس، بتغريدةٍ نشرتها بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما تلا ذلك من أنباء عن طرد مجموعة MBC لها، فجّرت “الفارس” مفاجأًة بإعلانها العودة إلى القناة السعودية.

وفي حلقة جديدة من برنامج “كلام نواعم”، مساء الأحد، ظهرت علا الفارس برفقة عدة إعلاميات، وذلك بعد ساعات من إعلانها أنها ستشارك بتقديم البرنامج.

وكانت ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، وصحف أخرى، أن “إم بي سي”، أنهت صلتها بعلا الفارس بسبب “استفزازها السعوديين”.

في حين التزمت الإعلامية الأردنية التي قضت سنوات طويلة في “إم بي سي”، الصمت تجاه الأنباء التي تحدثت عن إقالتها من القناة.

وقالت الفارس تعليقا على المواقف العربية الرسمية الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي، إن “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!”.

واعتبر مغردون سعوديون أن الفارس التي تعمل في قناة “إم بي سي”، أساءت لحكومتهم من خلال عبارة “بعد زيارته لنا”.

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.