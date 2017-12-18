سخر ناشطون سعوديون بتويتر، من تصريحات وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد المبالغ فيها حول عائدات السينما المتوقعة، بعد سماح المملكة ببناء دور وإصدار تراخيص لها.

وبحسب الصحف السعودية، قال وزير الثقافة والإعلام السعودي د. عواد بن صالح العواد، إن الإيرادات المتوقعة لصناعة السينما بالمملكة ستصل إلى 80 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، أي ما يعادل 8 مليارات ريال سنويا.

وانهالت التعليقات الساخرة من النشطاء السعوديين بتويتر، على تصريحات “العواد” المبالغ فيها حيث أن هذه الأرقام التي يتحدث عنها لا تتحقق في بعض الدول الأوروبية نفسها وليس في المملكة التي سيفتتح بها دور سينما لأول مرة في التاريخ.

صحيفة الإقتصادية:

90 مليار ريال عوائد السينما المتوقعة سنويا !

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إحسبوا معي:

90 مليار سنويا = 7.5 مليار شهريا = 250 مليون يوميا.

إذا كان سعر التذكرة 100 ريال ..

نحتاج الى دخول 2.5 مليون شخص للسينما يوميا !

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لا تسمحوا للإعلام المطبل أن يخدعكم ..https://t.co/238BKsiXcm — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 17, 2017

العواد يتوقع إيرادات ثمانية مليار دولار سنويا لدور السينما!

أمريكا الشمالية في عام 2016 حققت رقم قياسي بلغ11مليار يعتبر الأعلى تاريخيا.

وبما أن السعودية عبارة عن حارة من حواري نيويورك فيعني لو تفحط ما جبت هالمبلغ اللي أنت حاطه حتى لو تحسب الذرة والكليجا اللي راح تنباع في المواقف. pic.twitter.com/QqBauenRjJ — كشكول (@coluche_ar) December 18, 2017

20دار سينما.

نقول كل دار راح تضم 500مقعد.

هذي 10آلاف مقعد.

ولنفترض كل دار بتعرض يومياً 12 فيلم، طبعاً كلاب لا صلاة ولا عبادة.

وبنفترض أن تذكرة الفيلم 50ريال.

سنوياً راح تكون مليارين و190 مليون ريال طبعاً.

باقي 27 مليار شلون بتجيبها يابو عواد؟

والله لو تبيع عرق بالمواقف ما جبتها. pic.twitter.com/aAq3HBaNku — كشكول (@coluche_ar) December 18, 2017

لاي ياخي. قليل من الانصاف كل زائر للسينما. يستهلك ٣٠٠ علبة فشار لكل فيلم. وكل علبة فشار ب ١٥ ريال. احسبها توصل ٢٥٠ مليون 😂 — بوعجب 🤔 (@boajab4) December 17, 2017

الوضع كله استخفاف بالعقول من بدايته

ومتاجرة بالدين ووعود الاقتصاد …

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حسب الشريعة الاسلامية (سينما وملكات جمال وعرض ازياء… — اسمعوا وعوا (@ghhgihghhggi055) December 17, 2017

وضج موقع التواصل “تويتر” بموجة عارمة من الغضب والاستنكار بين المغردين السعوديين، بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة عن البدء في إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالسعودية.

وعبر هاشتاغ “#السينما_في_السعودية” ندد النشطاء بسياسات النظام الحالي التي يرونها كسر للتقاليد الدينية وأصول وعادات المملكة بينما يراها “ابن سلمان” انفتاحية وتحرر.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.

يأتي ذلك في وقت حاول فيه المنحازون للسينما في السعودية، إحياء الفن السابع في بلادهم، مستفيدين من بيئة جديدة أكثر انفتاحًا وتحولا نحو العلمانية في المملكة منذ قدوم محمد بن سلمان.

وفي العام 2009؛ ولأول مرة بعد ثلاثة عقود، استطاع السعوديون في العاصمة الرياض، ممارسة طقس الذهاب إلى السينما، وإن لم يُسمح للنساء بخوض تلك التجربة، في حين سُمِح للرجال والأطفال، بما في ذلك الفتيات حتى سن العاشرة، بالحضور، بعد الموافقة الرسمية على عرض فيلم “مناحي” في مركزٍ ثقافيٍّ تديره الحكومة.

ويعارض شيوخ الدين المحافظون، العروض السينمائية، إذ ينظرون إلى الكثير من الأنشطة الثقافية، بعين القلق، لخشيتهم من أن تؤدي تلك الأنشطة إلى “الاختلاط بين الجنسين، وانتهاك القيم السعودية المحافظة”.