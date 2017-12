أشادت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي بالشعب الجزائري، واصفة إياه بأنه واحد من أشد الشعوب وعيا، وذلك بعد رفع جماهير أحد الأندية الجزائرية صورة اعتبرت مهينة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت عرابي في منشور لها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) تعليقا على رفع مشجعي نادي “عين مليلة” الجزائري بالأمس صورة يتقاسم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي وجها واحدا قبالة القدس الشريف، ما نصه:”الجزائريون يرفعون لافتة عليها صورتا سلمان وترمب بعدما كتبوا عليها انهما وجهان لعملة واحدة الشعب الجزائري واحد من اشد الشعوب وعياً”

وتابعت مشيدة بهذا الفعل وبأفكار الجزائريين المبتكرة في التعبير عن آرائهم:”تحية للشعب الجزائري”

وتعتزم السلطات السعودية الرد على الجزائر بشأن صورة رفعها مشجعون في أحد الملاعب تظهر الملك السعودي مع الرئيس الامريكي بجانب القدس، في إشارة على غضبهم من القرار الامريكي بشأن منح القدس لإسرائيل.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، وعددا من وسائل الإعلام والوكالات فإن المملكة أكدت أنها لن تبقي هذه الخطوة دون رد.

ونقلت سبق السعودية عن سفير السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبدالله الصالح، رده على ذلك بالقول: “جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب”، وأكد الصالح: “هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به“.

وتناقل ناشطون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة لجماهير رياضية صورة لافتة كبيرة تظهر ترامب والملك سلمان وإلى جوارها صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لنفس العملة)، بالإضافة إلى عبارة “البيت لنا والقدس لنا”.

ويأتي ذلك في إطار ردود أفعال واحتجاجات لمواطني الدول العربية على إعلان الرئيس الأمريكي، يوم 6 ديسمبر ، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة جرى اتخاذها مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية صفة هذه المدينة، ولقيت انتقادات دولية واسعة النطاق.