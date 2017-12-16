ذكرت ملكة جمال إسرائيل “هدار جندلسمان” أن أسرة ملكة جمال العراق “سارة عيدان”، المجندة السابقة في الجيش الأميركي، غادرت البلاد بعد تلقيها تهديدات على خلفية صورة “سيلفي” جمعتهما.

كانت “عيدان” أثارت غضب وانتقاد الشارع العراقي، بعد نشر صورة لها مع نظيرتها الإسرائيلية، خلال مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2017، والتي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمدينة لوس أنجليس الأميركية.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن عائلة عيدان واجهت ضغوطًا واسعة وسلسلة من الانتقادات، عقب ظهور سارة رفقة جاندلسمان في صورة شاركتها الأخيرة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”.

وسبق أن أثارت سارة الضجة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها، في مسابقة ملكة جمال الكون، بملابس البحر.

ووفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد سارت سارة عيدان على منصة ملكة جمال الكون، بقطعتي ملابس سباحة، كشفت عن تفاصيل جسدها.

سارة عيدان مرشحة العراق بمسابقة ملكة جمال الكون مع ملكة جمال اسرائيل بصورة مشتركة

زين هي مرشحة العراق منو رشحها وهي اصلا مو بالعراق شلون تمثل العراق وهي مو بالعراق

ممكن احد يفهمنا

وباوعوا النظرات الاسرائيليه نظاراتها كلها دهاء والعراقية شكد فرحانة

زين هي هسة جنسيتها شنو pic.twitter.com/FhEqvfrMBr — manarita sako (@manarita96) November 14, 2017

وتصف عيدان نفسها، وهي من مواليد 1990 ببغداد، بأنها مطربة وكاتبة للأغاني، وتحمل شهادة في فنون الأداء، وعملت مجندة مع قوات الاحتلال في الجيش الأميركي داخل العراق عام 2009، ومن خلالها حصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة. وينحدر والدا سارة من مدينة الحلة في بابل، وسط جنوب العراق.

يذكر أن هذه أول مرة منذ 45 عاماً التي تشارك فيها مواطنة عراقية في مسابقة ملكة جمال الكون، التي أقيمت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة لاس فيغاس.