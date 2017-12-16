نعت الكاتبة المصرية المعروفة وعضو مجلس الشعب السابقة عزة الجرف، الشاب الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا (المقعد الذي تحدى قوات الاحتلال رغم أنه مبتور القدمين منذ عدوان عام 2008 )، الذي استشهد أمس في مواجهات مع الاحتلال برصاصة مباشرة في الرأس.

وقالت “الجرف” في تغريدة لها عبر صفحتها بتويتر رصدتها (وطن):”الشهيد ابراهيم أبو ثريا شهيد القدس اليوم 29 عاما قعيد أتعبت من بعدك ياشهيد وأزلت الستر عن عورات الجميع”

وتابعت “تقبله ربي في الصالحين صدق الله فصدقه الله، الشهادة في سبيل الله رزق لا يناله إلا من يختاره الله ”

الشهيد ابراهيم أبو ثريا شهيد القدس اليوم 29 عاما قعيد أتعبت من بعدك ياشهيد وأزلت الستر عن عوارات الجميع، تقبله ربي في الصالحين صدق الله فصدقه الله، الشهادة في سبيل الله رزق لا يناله إلا من يختاره الله #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/Y4MJyr0zJ4 — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) December 15, 2017

بنصف جسد، زحف إبراهيم أبو ثريّا (29 عاما)، إلى خطوط التماس مع قوات الاحتلال، في المواجهات التي اندلعت شرق مدينة غزّة، قبيل استشهاده، الجمعة، برصاص الاحتلال.

وعلى الرغم من أنّ أبو ثريا مبتور القدمين، نتيجة العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزّة، إلّا أنّه عرف بمشاركته شبه اليوميّة، في المواجهات التي تندلع مع قوات الاحتلال.

وتداول ناشطون أمس الجمعة، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو للشهيد أبو ثريا، وهو يحث المتظاهرين على المشاركة، ويؤكد على أنّه يريد إيصال رسالة للجيش الإسرائيلي.

وقال الشهيد أبو ثريا في مقطع الفيديو، “هذه الأرض أرضنا، ومش رح نستسلم”.

وأطلقت قناصة الاحتلال النار على الشهيد، وهو يحاول غرس العلم الفلسطيني على السياج الفاصل، شرق الشجاعية في غزة.

ووفق شهود عيان، فإن “أبو ثريا” لم يكن يكترث لقدميه المبتورتين، بل كان يواصل الذهاب بشكل يومي للحدود الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة نصرة لمدينة القدس.

وأوضحوا أن الشهيد تلقى طلقًا ناريًا في رأسه بشكل مباشر، أثناء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد “أبو ثريا” على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، قال فيه “متواجد على الحدود لإيصال رسالة للجيش الإسرائيلي الأرض أرضنا هنا”.

وأضاف، في الفيديو الذي نشر قبل عدة أيام “لن نستسلم لقرار الرئيس الأمريكي وسنواصل الاحتجاج على الحدود”.