حظي مقطع من برنامج “جو شو” الساخر، الذي يقدمه الكوميديان المصري يوسف حسين، عبر شاشة “التلفزيون العربي”، بنسسبة مشاهدة عالية، وتفاعل كبير، بعد أن سخر من الداعية “المجنّس” إماراتياً الأردنيّ الأصل “وسيم يوسف”.

وعرض “جو شو” مقطعا لوسيم يوسف يقول فيه إن القضاء على إيران، هو الأمر الذي يجب أن يتم قبل البدء بقتال إسرائيل، وذلك في معرض إجابته على متصلة قالت إنها لا ترى مصلحة في حرب السعودية والإمارات على اليمن.

وسخر يوسف حسين من وسيم يوسف، قائلا إن “عاصفة الحزم” لا تحارب إيران، ولا إسرائيل.

وعرض مقطعا آخرا لمتصل يسأل وسيم يوسف عن مشروعية الجهاد في فلسطين، وهو ما أوقع الأخير في حرج، مع تملصه من الإجابة عن السؤال.

ووصف “جو شو”، وسيم يوسف بأنه “شيخ أرنوبة”، وذلك لتهربه من الإجابة عن مشروعية إعلان الجهاد في فلسطين.

يذكر أن وسيم يوسف دائما ما يثير جدلا واسعا بمواقفه، وتغريداته الحادة التي يقحم في غالبيتها جماعة الإخوان المسلمين، وقطر.