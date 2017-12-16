شن الداعية السعودي المقرب من النظام أحمد الرضيمان، هجوما عنيفا على الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في مقال له بصحيفة (الوطن)، معتبرا أن مخالفته لسياسات “ابن سلمان” المتهورة، نوع من عصيان ولي الأمر والخروج عليه.

وتابع “الرضيمان” هجومه على “خاشقجي” قائلا:”لقد اطلعت – يا أخي جمال- على بعض مقولاتك وتغريداتك، فرأيتها تتضمن منكرا من القول وزورا، وما كان لك أن تناوئ بلادك وقادتك، الذين كان فضلهم عليك كبيرا، ولا أن تكون – هداك الله- للخائنين خصيما”

ونصح الداعية السعودي “خاشقجي” بالرجوع للحق الذي يراه من وجهة نظره (السمع والطاعة لحكام آل سعود مهما فعلوا).

ودعا الرضيمان، خاشقجي إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية، قائلا: “السياسة – يا جمال- لها أهلها من ولاة الأمور، وقد حمَّلهم الله هذه الأمانة، وحَمَّلنا نحن الرعية عدم منازعتهم الأمر”.

ورد الكاتب السعودي على مقال “الرضيمان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) قائلا:”كتب الشيخ احمد الرضيمان مقالا يناصحني، قائم ع نظرية السمع والطاعة وأن ولي الامر ادرى واعرف وجعلها حكما شرعيا ملزما، فهل هذا صحيح؟وهل يستقيم امر الأمة بها”

وتابع واضعا صحيفة “الوطن” السعودية المقربة من النظام والتي نشر بها “الرضيمان” مقاله الهجومي، في موقف محرج:”وهل يمكن مناقشة الفكرة بنفس الصحيفة؟”

كتب الشيخ احمد الرضيمان مقالا يناصحني، قائم ع نظرية السمع والطاعة وأن ولي الامر ادرى واعرف وجعلها حكما شرعيا ملزما، فهل هذا صحيح؟وهل يستقيم امر الأمة بها، وهل يمكن مناقشة الفكرة بنفس الصحيفة؟ https://t.co/fgZ4t710ZM — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 15, 2017

وانتقد عدد من النشطاء تعليقا على مقال “الرضيمان” ما وصفوه بـ”التطبيل الأعمى” للحكام واختراع نظرية “طاعة ولي الأمر” التي جلبت الدمار والخراب للمنطقة.. حسب قولهم.

اكبر إنجاز حققه النظام السعودي لشعبه هو اختراع نظرية طاعة ولي الامر التي اقتنع بها أغلبية الشعب السعودي والتي جلبت له الدمار العقلي منذ نشأة الدولة الى الان حتى اصبح مغيبا تماما عما يدور من حوله وكأنه بحاجة الى مطرقة على راْسه حتى يصحو — اFahmi Jaradat (@fahmi_jaradat) December 15, 2017

ينصحون بطاعة ولي الامر وهم يدفعون المليارات لنزع حكام جاءو بالانتخاب خسئتم وحاب مسعاكم انتم وولي امركم المعتوه خادم ايفانكا — khairey shtawi (@nezar8707) December 15, 2017

لو أن السماء أمطرت حرية لرأيت هذا الشيخ وأمثاله يحملون المظلات .. أتنصح أنت ولي الأمر يا شيخ سراً أم تطبل لكل قرار ملكي ولو كان مخالفاً للشريعة .. — Mohammed Asaad (@asaadmohammed81) December 16, 2017

يكذبون على دين الله ويجعلونه دينا لله، وكأن الله خلقنا صامتين وليفعل ولي الأمر مايحلو له( ولو كان ذلك صحيحا) لكان عمر الفاروق أولى بذلك ولم يعارضه الصحابة ولم تقم امرأة مخالفة له في حضرة المهاجرين والأنصار،، — Maha Yahya 🤐 (@Maha_yahy) December 15, 2017