سخرت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، من إدعاءات ومزاعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول محاربة الفساد والفاسدين في المملكة، وهو نفسه الذي اشترى أغلى منزل في العالم بقيمة 300 مليون دولار.

ودونت “بن قنة” في تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ساخرة من “ابن سلمان”:”بوسع محمد ابن سلمان الان بعد يوم شاق من عناء ملاحقة الفاسدين أن يرتاح ويسترخي في قصره الفرنسي الذي اشتراه مؤخرا والذي يعدّ الاغلى في العالم بقيمة 300 مليون دولار حسب نيويورك تايمز..”

"بوسع محمد ابن سلمان الان بعد يوم شاق من عناء ملاحقة الفاسدين أن يرتاح و يسترخي في قصره الفرنسي الذي اشتراه مؤخرا والذي يعدّ الاغلى قي العالم بقيمة 300 مليون دولار حسب نيويورك تايمز.. https://t.co/xUXkayOZii — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 16, 2017

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية النقاب عن أن مشتري قصر “لويس الرابع عشر” الذي بيع منذ نحو عامين بسعر خيالي حينها بلغ 300 مليون دولار، هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وقالت الصحيفة، “عندما بيع قصر “لويس الرابع عشر” بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وصفته مجلة “فورتشن” بأنه “أغلى منزل في العالم”، ولكن كانت هناك حقيقة واحدة مفقودة، هوية المشتري؟.

وأضافت، أما الآن، فقد اتضح أن الطريق يقود في النهاية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وريث العرش السعودي، والقوة الدافعة وراء سلسلة من السياسات الجريئة التي تشهدها المملكة وتهز الشرق الأوسط.

وتابعت، عملية الشراء التي تمت عام 2015 واحدة من عدة عمليات شراء باهظة – بما في ذلك يخت بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة “ليوناردو دا فينشي” بـ450 مليون دولار – اشترهم الأمير الذي يقود حملة واسعة النطاق ضد الفساد.