هدد الاحتلال الاسرائيلي السبت، نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، على ضوء تصريحاته الأخيرة التي قال فيها:” إن اتفاق أوسلو انتهى بعد قرار ترامب بشأن القدس وكل أشكال المقاومة مشروعة”.

واتهم ما يسمى بـ”منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة” يوآب مردخاي عبر صفحته على “الفيسبوك”، بأنه يحرض على العنف.

وقال مردخاي موجهاً كلامه لنائب رئيس الحركة:”السيد العالول تذكر ان الكلمات لها انعكاسات وأن عليك مسؤولية.. ممنوع التفوه بتصريحات تندم عليها لاحقاً. أنصحك بتوضيح أقوالك!”، حسب ما جاء على صفحته.

وكان العالول قد صرح سابقاً، إن أوسلو انتهت وأن الرئيس محمود عباس سيجري عدداً من الاجتماعات للجنة المركزية لحركة فتح خلال اليومين القادمين، مضيفاً، بعد ذلك سيكون في أقرب وقت ممكن اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني من اجل اتخاذ خطوات حاسمة بشأن القدس.

كما أشار إلى أن ما يحدث “معركة مع الاحتلال ونحن الجهة المعتدى عليها وشكل القرارات التي ستتخذ مفتوحة سواء على المستوى السياسي او الذهاب لمنظمات الامم المتحدة، ومحاصرة السياسية الاسرائيلية والذهاب لمجلس الامن والامم المتحدة لأخذ العضوية كاملة، فضلاً عن استمرار الحراك من اجل مقاومة الاحتلال والتحدي الذي نحن فيه الآن حول القدس وذلك له متطلبات داخلية فلسطينية وسنبذل كل جهدنا لها.”