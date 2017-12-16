حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فقدان القدس، وربط بينها وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها مساء الجمعة، في برنامج ثقافي بمدينة إسطنبول: “إذا فقدنا القدس، فلن نتمكن من حماية المدينة المنورة، وإذا فقدنا المدينة فلن نستطيع حماية مكة، وإذا سقطت مكة سنفقد الكعبة.”

وأضاف أردوغان أن هجوما جديدا بدأ يستهدف الشرق الأوسط وجميع المسلمين من خلال القدس، عقب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات أخرى للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية.

وأشار رجب طيب أردوغان إلى أن القدس هي كرامة جميع المسلمين في العالم، مشددا على أنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على ما أمرنا الله به وأمانة الأجداد.