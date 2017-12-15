وصف رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، الجمعة، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه “متنمر دولي” و”شرير”؛ بسبب قراره الاعتراف بالقدس “عاصمةً لإسرائيل”.

وفي كلمة له أمام مجموعة احتشدت احتجاجاً على قرار ترامب عند السفارة الأميركية في كوالالمبور، قال مهاتير (93 عاماً) إن الغضب من قرار ترامب “سيؤدي إلى ما يسمى الإرهاب”.

وأضاف مهاتير، الذي يرأس حالياً تحالفاً معارضاً في بلاده: “اليوم لدينا متنمر دولي. ترامب.. اذهب وابحث عمن هو في حجمك. لن تؤدي (خطة القدس) تلك إلا إلى تأجيج غضب المسلمين”.

ودعا مهاتير إلى معارضة “الشرير الذي يرأس الولايات المتحدة”، وحثّ كل الدول الإسلامية على قطع علاقاتها بإسرائيل.

والأسبوع الماضي، حث رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، المسلمين حول العالم على معارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء، زاهد أحمد حميدي، قوله إن “نجيب سيقود هو وزعيم الحزب الإسلامي الماليزي المعارض احتجاجاً الجمعة المقبلة في بوتراجايا العاصمة الإدارية للبلاد”.

وقرار ترامب الذي اتخذه بشأن القدس يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يخالف سياسة أميركية دامت عقوداً، وقال أيضاً إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب في السنوات القادمة.