أشعلت مشاركة الفتاة ” في مسابقة التي أقيمت في العاصمة المصرية ، غضب النشطاء الذين استنكروا هذه المشاركة وظهور ممثلة السعودية بهذا المنظر السافر، على حد قولهم.

 

وتنديدا بهذا الامر، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” “،احتل صدارة الهاشتاجات المتداولة في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على المتسابقة السعودية، في حين شكك البعض في ان تكون سعودية من الأساس، في حين ذهب البعض لاعتبارها مؤامرة إيرانية.وفق تعبيرهم

 

وتعد ملاك، التي تم ترشيحها للمشاركة في منافسات ملكة جمال العرب، من خلال جمعية أهلية سعودية، ثاني سعودية تمثل المملكة في المسابقة بعد غياب استمر 8 سنوات.

يذكر أن ملاك تستعد حاليًا للتجربة الأولى لها على المسرح من خلال عرض “سوبر كيوت” ، كما شاركت من قبل في بطولة الجزأين الخامس والسادس من مسلسل “الشباب اليوم”، ومسلسل “كسر شموع” على التليفزيون السعودي، ومسلسل “حين يكتمل القمر”، والذي عرض على قناة MBC، وذلك بالإضافة للعديد من الأفلام الروائية القصيرة.