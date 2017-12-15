أشعلت مشاركة الفتاة السعودية “ملاك يوسف” في مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، غضب النشطاء الذين استنكروا هذه المشاركة وظهور ممثلة السعودية بهذا المنظر السافر، على حد قولهم.

وتنديدا بهذا الامر، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #ملكه_جمال_السعوديه “،احتل صدارة الهاشتاجات المتداولة في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على المتسابقة السعودية، في حين شكك البعض في ان تكون سعودية من الأساس، في حين ذهب البعض لاعتبارها مؤامرة إيرانية.وفق تعبيرهم

#ملكه_جمال_السعوديه

لن تأثري فينا سوا اخذتي لقب ملكة جمال السعوديه أو اخذتي لقب ملكة جمال العالم انا جميله بحجابي جميله بعفافي جميله باأستحيائي وحشمتي مو ضروري عشان احنا بـ٢٠١٧ انسى ديني وتربية اهلي والله ثم والله لن تجعلوني افعل ما لا ارغب فيه🇸🇦. — GhäidaAlhämeed. (@GhaidaAlhameed) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#ملكه_جمال_السعوديه تفلو بوجهي اذا ماطلعت حضرميه او مغربيه والله يشهد بذلك حسبي الله يبون يشوهون حتى جمالنا تفو🙂. — رهڤ محمد (@_reiireii) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#ملكه_جمال_السعوديه

اللي يقهر في الموضوع لما تجي مصريه او شاميه او يمنيه وتطالب او تمثل ب أسم البنت السعوديه واللي يقهر أكثر الكل مصدق إنها سعوديه وينجرف وراء مطالبها –

لا يمثل السعوديه الا بناتها العفيفات الطاهرات 💚🇸🇦 — شهد الغامدي🇸🇦 (@xzalghamdi) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#ملكه_جمال_السعوديه

جميع بنات السعودية جميلات بأرواحهم وكرامتهم وحسن أخلاقهم وتربيتهم ..

و مو محتاجين مسابقات لأثبات جمالهم .. — Abdullah (@d_1_2_3_4) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

مفروض تعاقب وتعاقب الجهه اللي غطتها هاللقب على اَي اساس بالله ملكه جمال والسعوديه بكبرها ما درت عنها #ملكه_جمال_السعوديه — عبير العسبلي (@OmsalmaanA) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#ملكه_جمال_السعوديه

واضح انهم ايران يبغون يشوهون السمعه حسبي الله ونعم الوكيل 💔🤚🏻 pic.twitter.com/mAEbB8XE1B — لُبنى. (@MyLboooon) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وتعد ملاك، التي تم ترشيحها للمشاركة في منافسات ملكة جمال العرب، من خلال جمعية أهلية سعودية، ثاني سعودية تمثل المملكة في المسابقة بعد غياب استمر 8 سنوات.

يذكر أن ملاك تستعد حاليًا للتجربة الأولى لها على المسرح من خلال عرض “سوبر كيوت” ، كما شاركت من قبل في بطولة الجزأين الخامس والسادس من مسلسل “الشباب اليوم”، ومسلسل “كسر شموع” على التليفزيون السعودي، ومسلسل “حين يكتمل القمر”، والذي عرض على قناة MBC، وذلك بالإضافة للعديد من الأفلام الروائية القصيرة.