شاب من غزة بنصف جسد يشارك في المواجهات دفاعا عن الأقصى

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب فلسطيني بنصف جسد وهو يشارك في المواجهات ضد جيش الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك دفاعا عن مدينة القدس في أعقاب إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب متواجدا على خطوط التماس مع قوات الاحتلال مع غيره من المتظاهرين، مؤكدا بأنه يرغب في أن يوصل رسالة للجيش الإسرائيلي قائلا: “هذه الارض أرضنا ومش راح نستسلم”، مضيفا أن على أمريكا ان تسحب قرارها القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.