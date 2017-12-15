أفصح أحد أصدقاء الممثل الأمريكي جورج كلوني مؤخرا، عن منحه له و14 من أصدقائه هدية مجنونة، عبارة عن مليون دولار.

وقال صديق كلوني، وهو شريكه في الأعمال راندي غربر، أثناء استضافته في برنامج “Headliners”، على شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، إنه تلقى مع أصدقائه منه مبلغ مليون دولار، مدفوعة الضرائب، وذلك قبل عدة سنوات.

وتذكر راندي غربر، الموقف قائلا: “جورج اتصل بي، وأخبرني بأن أكون متفرغا يوم 27 سبتمبر/ أيلول عام 2013، وذلك لرغبته في دعوته هو وأصدقائه لتناول العشاء في منزله”، حسب “سبوتنيك”.

وتابع: “عندما وصلت مع الأصدقاء إلى منزل جورج كلوني، أهدى كل منا حقيبة سوداء اللون، ما جعلنا نصاب بدهشة، وأخبرنا أنه رغب في أن يبلغنا بمدى تقديره لنا، وأنه محظوط لتواجدنا في حياته، وأنه حان الوقت لكي يرد الجميل لهم”.

وأردف غربر: “طلب كلوني منا بعدها أن نفتح الحقائب، لنفاجأ بوجود مليون دولار مقسمة في فئة 20 دولار، ومدفوعة الضرائب.

ولكن سارع راندي غربر إلى جورج كلوني، وأخبره أنه لن يأخذ المال، ليقوم كلوني في المقابل، بالإعلان لكل أصدقائه المتواجدين، بأنهم لن يحصلوا على أموالهم في حال أن رفض غربر حصوله على نصيبه.

وأشار راندي غربر إلى أنه تبرع بنصيبه من المال، لصالح الأعمال الخيرية.

ويعتقد غربر أن زواج صديقه جورج كلوني من أمل علم الدين في 27 سبتمبر 2014، هو حصاد لما قام به أصدقائه قبل عام.