مزيج من “الغضب والسخرية” جمع النشطاء السعوديين في تويتر حول هاشتاغ “#تعيين_أمن_نسائي_بالمرور”.

وسادت حالة من الجدل الواسع بين نشطاء المملكة، بعد إعلان مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة العميد محمد البسامي، أنه سيتم ضم عناصر نسائية لشرطة المرور في السعودية بالمستقبل.

فريق عبر عن غضبه الشديد ورفضه للقرار الذي يرونه مخالفا لعادات وطبع المملكة المحافظ، مشيرين إلى أنهم لم يتقبلوا أصلا قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حتى يقبلوا تواجدها كفرد أمن ضمن شرطة المرور.

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور

الثبات الثبات يامؤمنات

فوالله إنكن مستهدفات

لاتستمعوا لمن محرمات الأمس مباحات فدين الله ثابت لم يتغير.pic.twitter.com/N6qOIRK7hM — مغرد محتسب (@hosbah_tweet) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

التاق هذا اصلا اللي سووه الذباب الالكتروني واغلبهم منتحلين شخصيات بنات عشان يبغون يجسوون النبض قديمه الحركات هذي بنات القبايل الاغلبيه يرفضون يشتغلون عسكريه لانها عمل مرهق جدا” واختلاط بالرجال بشكل زايد عن الحدود #تعيين_امن_نسايي_بالمرور — غريب في بلادي (@Kqqn8CLw7A673TW) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

اللي يقهر فالموضوع انو صارنا نقلد الغرب بكل شئ نسينا كتاب الله والشرع بس الغرب ضيعنا وضيعكم يبي الانفتاح لدرجه حاطين حاليا لصفوف الاولى ماده الانقلش حتى يعصب حفظ القران لدرجه صارنا مثل الكفار نسينا كتاب الله وسنته بااختصار مايبون شئ يدخل فيه(( دين ))💔#تعيين_امن_نسايي_بالمرور — اسيل . (@_m_k_a_b) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور

اذا نريد الفساد فهو يأتي من اصحاب الانفتاح والذين يريدون تحرر المرأه ويريدون الاختلاط وكأنه تصرف حضاري وتجاهلوا الدين وتجاهلوا أن المرأه عوره ، حسبي الله وكفى👎. — ﴿عمر،الشمري💙🇸🇦. (@omar_hfci) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

🔴

صيحة إنذار أطلقهاﷺ

{اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء{

خذوا بنصيحة النبيﷺ#تعيين_امن_نسايي_بالمرور pic.twitter.com/saGBToon2r — فهد الحميد (@FHomeid) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

عندما أرادوا إخراج المرأة من بيتها غيّروا لها الأنظمة ووفّروا لذلك كل السبل،،

وعند تشغيل الشباب العاطل والإسكان تقطّعت أمامهم كلّ السبل !

😒#تعيين_امن_نسايي_بالمرور — 🇸🇦الواعي #القدس🇵🇸 (@wa3i_2020) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

فريق آخر ذهب إلى الأسلوب الساخر للتعبير عن رأيه في هذا الموضوع.

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور

تكفى يافلان توسط لي عند زوجتك خلها تمسح المخالفة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه”.😂💔 — روان (@R__8a6) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور الجندي/ فاطمة

الجندي أول / تهاني

الرقيب/ حصة عاد الضابط عليهم النقيب / منال

👲 — 🇸🇦Mishal (@Mishal94cr) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_أمن_نسائي_بالمرور رجاء يعني من شروط الوظيفه حطوا سليمة وصحيحة النفسيه مو ناقصين والله 🙂 وظفوهم امن جامعات وغثونا شلون بالشرطه 🙂💔 — ُ (@i_Sv96) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور ايه عاد شدو حيلكم نبي حريم جيدات يطرهن المجرم مثل اللي بالمقطع بس ماظنتي 😂😂💔 pic.twitter.com/DDHhW0R1HF — جفى الديحاني (@qf_444) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

بينما رحب آخرون بالفكرة معبرين عن رأيهم بأن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في مجال العمل، ولا يفرق بينهم شيء سوى الكفاءة.

قادموون.. في كل القطاعات..

واهل الكفاءات هم من عليهم الإستمرار

ليس الجنس .. ليست الجنسية ..!

بل من يستحق ذلك المنصب..

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#تعيين_امن_نسايي_بالمرور — Le Areej Al Majed 🌦 (@AroooJ_) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور

لايغضبهم إمرأة محتاجه على الرصيف ويغضبهم إمرأة تعمل في عمل شريف — عبدالعزيز ابن دخين (@z5410021) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

يعارضون خايفين من المنافسه والتفوق عليهم

لا تصدقي عذر الغيرة ، هوا يغار من نجاحك. #تعيين_امن_نسايي_بالمرور — S (@SothAlghamdi) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعيين_امن_نسايي_بالمرور أجمل قرار هو إشراك المرأة بجميع القطاعات لتقليل من نسبة البطالة في البلد وأيضاً تواجدهن سيجعل من المحيط صحي أكثر متقبل لوجود الأنثى بالمجتمع وليس كائن فضائي تتم ملاحقته والإستغراب من تصرفاته، ستنهار فكرة الذئاب المسعوره قريباً ❤. — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، العميد محمد البسامي إنه سيتم ضم عناصر نسائية النسائي للمرور في المستقبل.

وأضاف “البسامي” في تصريحات له، أن وجود العنصر النسائي في قطاع المرور هو أحد مخرجات اللجنة الوزارية، وتم الرفع بذلك للمقام السامي ونحن في انتظار التوجيه بشأنه، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن العنصر النسائي موجود منذ زمن في عدد من الإدارات الأمنية مثل الجوازات، والسجون، ومتى ما دعت الحاجة له في المرور فسيكون ذلك.

وأوضح عقب توقيعه الأربعاء الماضي، مع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي على اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة مع جامعة تبوك أن المرور لديه العديد من الخطط الإستراتيجية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، استعداداً لتطبيق قرار قيادة المرأة.

وأضاف أن المرور وقع اتفاقيات مماثلة مع ثلاثة جامعات أخرى، لإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بمواصفات عالمية، لضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة في التدريب.