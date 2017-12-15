استشهد مساء اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا 29 عاما (والذي اشتهر بمقاومته الاحتلال رغم بتر قدميه في مواجهات سابقة)، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على رأسه خلال مواجهات شرق مدينة غزة.

وكانت (وطن) قد نشرت تقريرا صباح اليوم يتناول قصة الشاب البطل الذي أصر على المشاركة في المظاهرات والمقاومة ضد الاحتلال رغم أنه “مبتور القدمين” نتيجة عدوان الاحتلال في وقت سابق.

فيديو| أرجل من كثيرين.. شاب من غزة بنصف جسد يشارك في المواجهات دفاعا عن القدس!

ووفقا لما رصدته (وطن) تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب فلسطيني بنصف جسد وهو يشارك في المواجهات ضد جيش الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك دفاعا عن مدينة القدس في أعقاب إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب متواجدا على خطوط التماس مع قوات الاحتلال مع غيره من المتظاهرين، مؤكدا بأنه يرغب في أن يوصل رسالة للجيش الإسرائيلي قائلا: “هذه الارض أرضنا ومش راح نستسلم”، مضيفا أن على أمريكا ان تسحب قرارها القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

واستشهد أيضا قبل “أبو ثريا”، الشاب ياسر ناجي سكر 22 عام، وأصيب العشرات، مساء اليوم الجمعة، خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، عن إصابة اكثر من 100 مواطن في جميع المواجهات على طول الحدود الشرقية للقطاع، حتى كتابة هذا الخبر.