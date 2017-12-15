ذكر موقع رؤيا الإخباري الأردنيّ، أن السلطات السعودية استدعت، احد رجال الاعمال الأردنيين، مؤخرا وباشرت التحقيق معه في تهم تتعلق بقضايا الفساد .

وأوضحت مصادر الموقع أن السلطات السعودية باشرت بالتحقيق مع رجل الاعمال الذي يملك عديد الاستثمارات داخل وخارج السعودية، فيما لم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة حول مكان تواجده حيث تشير بعض المعلومات غير المؤكدة انه يتواجد في ذات الفندق (ريتز كارلتون) الذي يحتجز فيه عدد من المتهمين في قضايا فساد موخرا.

يذكر أن السلطات السعودية بدأت في الرابع من تشرين الثاني الماضي حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، بأوامر مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نتيجة اتهامات بضلوعهم في قضايا فساد.

جاء ذلك، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد، ويبدو أن عدد الموقوفين بأمر تلك اللجنة، في تزايد مستمر منذ ذلك الوقت، في حين لا يستبعد مراقبون للشأن السعودي، أن تنضم أسماء أخرى للقائمة خلال الفترة القادمة.