قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستُطلق مبادرات على صعيد الأمم المتحدة لإلغاء القرار الأمريكي حول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

جاء ذلك خلال في كلمة عبر البث المباشر من اسطنبول، اليوم الجمعة، خاطب فيها الجماهير المحتشدة في ملتقى ” القدس قضيتنا” بولاية قونية وسط تركيا.

وقال أردوغان: “سنتوجه إلى مجلس الأمن أولا (بشأن القدس) وفي حال استخدام حق النقض، سنتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لالغاء هذا القرار (الأمريكي) المجحف”.

وأردف أن تركيا ستطلق مبادرات من أجل أعتراف بلدان أكثر بدولة فلسطين، التي يعترف بها في الوقت الراهن 137 بلداً في العالم

وأضاف أردوغان: “إننا كبلدان إسلامية سنؤسس صناديق تمويل جديدة من أجل دعم الأسر الفلسطينية”.