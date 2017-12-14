كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن كواليس وأسرار لجوء الأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد آل سعود إلى إيران، موضحا بأن حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان ضد الأمراء كانت سببا رئيسيا في هروبه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أكدت مصادري أنه هرب إلى إيران، وطلب فعلاً اللجوء السياسي، وقد احتفى به الإيرانيون أحتفاءً كبيراً (يريدون الاحتفاظ به كـ ورقة ضغط). ولكن، لماذا هرب إلى إيران؟ قرّر تركي الهروب فور سماعه بحملة الاعتقالات التي قادها بن سلمان على الأمراء ومنهم والده”.

نبدأ بتركي بن محمد بن فهد

حيث أكدت مصادري أنه هرب إلى إيران، وطلب فعلاً اللجوء السياسي، وقد احتفى به الإيرانيون أحتفاءً كبيراً (يريدون الأحتفاظ به كـ ورقة ضغط).

ولكن، لماذا هرب إلى إيران؟

قرّر تركي الهروب فور سماعه بحملة الاعتقالات التي قادها بن سلمان على الأمراء ومنهم والده — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 13, 2017

وأوضح في تغريدة أخرى بأن الأمير محمد بن فهد ” تواصل مع ضابط في القوات البحرية (مقرب من والده)، وطلب منه مساعدته في تأمين قارب ينقله و 3 من مرافقيه إلى المياه الإقليمية، ووعده بعطاء كبير، إن بقي الأمر طيّ الكتمان حتى يصل إلى وجهته .. وقد فعل.”.

تواصل ولد محمد بن فهد مع ضابط في القوات البحرية (مقرب من والده)، وطلب منه مساعدته في تأمين قارب ينقله و 3 من مرافقيه إلى المياه الإقليمية، ووعده بعطاء كبير، إن بقي الأمر طيّ الكتمان حتى يصل إلى وجهته .. وقد فعل. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 13, 2017

وتابع قائلا: ” توجه تركي بسرعة إلى المياه الإقليمية، وما أن دخل المياه الإيرانية، حاصره قارب خفر بحري إيراني، فعرّف الأمير عن نفسه مباشرة، وطلب الحديث مع الجهات المسؤولة، فأبلغت القوة قيادتها، ونُقل الأمير إلى مقر القوات البحرية الإيرانية”.

توجه تركي بسرعة إلى المياه الإقليمية، وما أن دخل المياه الإيرانية، حاصره قارب خفر بحري إيراني، فعرّف الأمير عن نفسه مباشرة، وطلب الحديث مع الجهات المسؤولة، فأبلغت القوة قيادتها، ونُقل الأمير إلى مقر القوات البحرية الإيرانية — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 13, 2017

وكشف “العهد الجديد” عن اسباب اختيار الامير لإيران قائلا: ” ١. إيران أضمن لهروبه من اليمن أو الدول الأخرى ٢.إيران لن تسلمه للسعودية ٣.السعودية لن تستطيع إعادته أو أختطافه من هناك ٤.وجود ضابط القوة البحرية الذي سهلّ هروبه”.

لماذا اختار تركي بن محمد بن فهد إيران وجهة لهروبه؟

١.إيران أضمن لهروبه من اليمن أو الدول الأخرى

٢.إيران لن تسلمه للسعودية

٣.السعودية لن تستطيع إعادته أو أختطافه من هناك

٤.وجود ضابط القوة البحرية الذي سهلّ هروبه — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 13, 2017

وكان الصحفي الاسرائيلي سيمون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلية، قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني عن منح إيران اللجوء السياسي للأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

وقال الصحفي الاسرائيلي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, مصدر طلع.. الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز حفيد الملك فهد وصل إلى إيران حيث تلقى حق اللجوء السياسي “.

أولي!

مصدر مطلع:

ألأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

حفيد الملك فهد وصل إلى إيران

حيث تلقى حق اللجوء السياسي pic.twitter.com/KrZ1JU7Qb6 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 6, 2017

وأضاف في تغريدة ثانية ” إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي إلى المملكة العربية السعودية, إذ تعتبره ورقة مساومة .

أولي-

المصدر المطلع:

إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى المملكة العربية السعودية,

إذ تعتبره ورقة مساومة.. pic.twitter.com/pNDYuhm4zS — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 6, 2017

يذكر أن والدة الأمير تركي بن محمد بن فهد، الحاصل على شهادة القانون والأنظمة، هي جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد السابق محمد بن نايف.