تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود خلال إلقائه كلمة في اجتماع قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد عبر آل محمود عن موقف قطر من القضية قائلا: “أشهد الله سبحانه وتعالى عندما يسألني: اللهم اشهد بأنني وبلدي وحضرة صاحب السمو وشعب قطر قلبا وقالبا مع القدس”.

رئيس مجلس الشورى في الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمانات العربية: اللهم اشهد بأنني ووطني وصاحب السمو وشعب قطر قلباً وقالبا مع #القدس#مرسال_قطر pic.twitter.com/roS6547duY — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) December 14, 2017

وافتتحت اليوم الخميس أعمال قمة رؤساء البرلمانات العربية في العاصمة المغربية الرباط لبحث التطورات الأخيرة حول القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال بيان مشترك لمجلسي البرلمان، إن هذه الدورة التي تنعقد بدعوة من الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني العربي الحبيب المالكي “تهدف لاتخاذ موقف يرقى لمستوى التحديات الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية”.

وعقد البرلمان جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لرفض القرار الأمريكي، لعدم استناد هذا القرار إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي.