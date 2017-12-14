أثار متصل سعودي يدعى “بندر” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما أجرى مداخلة على قناة “مكملين” المصرية هاجم فيها حركة المقاومة الاسلامية “حماس”, متهما إياها بالخيانة, حسب قوله.

وابدى المتصل السعودي سخرية كبيرة من حركة حماس خلال الحلقة التي تناولت الذكرى الثلاثين لتأسيس الحركة, داعياً إياها إلى إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل, قائلاً وفق الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”, “أقول لحماس بلاش شغل ألابندا والثلاث ورقات وأتركوا الصواريخ لانها على الفاضي”.

وأضاف متطاولا على المقاومة الفلسطينية “خليكم في حالكم.. ألحين جايين تسووا رجال وترموا صواريخ ومن ثم يقوم الصهاينة بالهجوم بالطيران ويقتلوا المسلمين في غزة”.. وعندما سأله المذيع “انت مش عجباك حركة حماس”.. رد بندر ” حماس لا تعجبني لانها اخوان “.

وتمادى “بندر” في تطاوله ليتوجه بالشتيمة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قائلا: “هنية هذا الله يفضحه”، ليرد عليه المذيع أحمد سمير قائلا: “هنية دا اللي كان في الكعبة مع الملك عبد الله وأنت تسيء للملك عبد الله “.

وتوجه الإعلامي احمد سمير للمتصل السعودي قائلا: “بقولك إيه يا بندر.. إذا عندك مشكلة في هرمونات النخوة فحاول تتعلم النخوة من الناس اللي بتحافظ على هويتهم ودينهم وعقيدتهم”، مضيفا: “التطاول على حركة حماس انا لا اراه الا من الصهاينة”.