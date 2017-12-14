تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لنائبي رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان يزعم فيه بأن إسرائيل لا تشكل خطرا على العرب.

وقال “خلفان” في رده على سؤال مذيعة تلفزيون دبي زينة يازجي حول من هم أخطر على الوطن العربي (إسرائيل أم إيران ام الإخوان) مستنكرا: “إسرائيل ليس خطر على العالم العربي؟!”، ليضيف “لا اعتقد الآن كبريات البلدان على هذا الوئام.. ما فيه مشكلة إسرائيل لا تشكل خطر على العالم العربي لأن العالم العربي غير قادر على مواجهة إسرائيل”.

وكيل وزارة الدفاع: "نحن وإسرائيل اخوة"

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ضاحي خلفان:"اسرائيل لا تشكل خطر على العرب" وكأن فلسطين المحتلة دولة أوروبية وليست عربية pic.twitter.com/r9mmiU5w6e — حمد الشامسي (@ALshamsi789) December 14, 2017

وسبق وأن دافع الفريق ضاحي خلفان، عن إسرائيل واليهود في سلسلة تغريدات، مؤكداً أنهم يستحقون أن تكون لديهم دولة، وطالب بمنحهم دولة يعيشون فيها باعتبارهم دولة “مسكينة”، معتبراً أن من يرفض مثل هذا الاقتراح يعد من الشياطين.

ووجه خلفان في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، انتقادات لاذعة للعرب، لرفضهم بقاء إسرائيل على أرض فلسطين.

وقال المسؤول الإماراتي، إن العرب يملكون 22 دولة، فلماذا لا يعطون إسرائيل دولة؟

خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما ادري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

واعتبر المسؤول الإماراتي أن “اليهود مبدعين وأذكياء وعقول مخططة ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم أنهم عيال عمنا معنا منذ الأزل، وأنتم في قرارة أنفسكم كلكم تعرفون أن اليهود من أيام أبو الأنبياء إبراهيم وهم في الأرض العربية.. تنكرونهم ليش؟

يا جماعة اليهود مبدعين واذكياء وعقول مخططه ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

وعادة ما تثير تغريدات ضاحي خلفان جدلاً كبيراً بين رواد الشبكات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بفلسطين والدول الإسلامية.