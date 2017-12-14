أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، عن موجود مباحثات مع السلطة الفلسطينية لافتتاح سفارة كويتية في فلسطين، تتخذ من مدينة رام الله، مقرًا لها.

وقال “الصباح” في تصريحات له على هامش احتفال السفارة البحرينية لدى الكويت بالعيد الوطني لمملكة البحرين إن “هناك مباحثات جارية حالياً بين الكويت وفلسطين لفتح سفارة كويتية في مدينة رام الله”.

ويوجد سفارات وقنصليات وممثليات في فلسطين لنحو 50 دولة من جميع أنحاء العالم، يتواجد معظمها في محافظة رام الله والبيرة، فيما يوجد بعضها في مدن القدس وبيت لحم جنوب الضفة.

ويأتي الإعلان عن فتح السفارة بالتزامن مع موجة غضب عارمة تجتاح البلاد العربية والإسلامية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وتتسم العلاقات الكويتية الفلسطينية بخصوصية عن باقي دول الخليج، حيث كانت الكويت وجهة للنازحين الفلسطينيين بعد النكبة، إضافة إلى الارتباط التاريخي بالقضية الفلسطينية الذي يعود إلى بدايات تأسيس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي على أرض البلد الخليجي.