كشف حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عن قرار تصعيدي جديدة ضد النساء القطريات المتزوجات من سعوديين، مؤكدا بأن السلطات طالبتهن بمغادرة البلاد وترك أبنائهن حتى لو كانوا رضعا.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” في تطور ملفت للنظر وفي تصرف حيواني، لا والله الحيوان أعقل وأرحم وأفهم لكن MBS شيطان خبيث. أي قطرية متزوجة في السعودية يجب عليها مغادرة البلد وترك أبناءها حتى لو كانوا رضع، بعض القطريات لهن أبناء لم يتجاوزوا الستة أشهر. هذا شيء لم تفعله اليهود في فلسطين”.

في تطور ملفت للنظر وفي تصرف حيواني، لا والله الحيوان أعقل وأرحم وأفهم لكن MBS شيطان خبيث.

أي قطرية متزوجة في السعودية يجب عليها مغادرة البلد وترك أبناءها حتى لو كانوا رضع، بعض القطريات لهن أبناء لم يتجاوزوا الستة أشهر.

هذا شيء لم تفعله اليهود في فلسطين. — كشكول (@coluche_ar) December 14, 2017

يشار إلى أنه ومنذ اندلاع الازمة فجر 5 يونيو /حزيران الماضي، منعت المملكة العربية السعودية، مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.

كما منعت السعودية، دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.

ويأتي هذا التصعيد على الرغم من إعلان دول الحصار وعلى رأسها السعودية عن تخصيص أرقام طوارىء مراعاة للاوضاع الإنسانية للأسر المشتركة بين الدوحة والعواصم الخليجية الثلاث.

وجاء ذلك في وقت تصاعدت فيه مواقف المنظمات الحقوقية الدولية التي استنكرت إجراءات المقاطعة لدولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بآثارها الاجتماعية والإنسانية، وتسجيل العديد من الحالات لمواطنين من جنسيات مشتركة.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم “الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا، مؤكدة بأن دول الحصار تسعى للسيطرة على قرارها الوطني.