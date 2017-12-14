ذكرت وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن قراراً صدر بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود، رئيساً لمجلس إدارة قنوات “mbc” بدايةً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018.

وأوردت صحيفة “المدينة” السعودية اليوم الخميس، تعيين الأمير بدر بعد صدور قرار بذلك مساء الأربعاء.

وشغل الأمير بدر منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، منذ نهاية 2015.

يُذكر أن الأمير بدر عُين في هذا المنصب الذي بقي شاغراً بعد إيقاف مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم، في إطار الحملة التي أطلقتها الرياض على الفساد.

#السعودية |تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، رئيسًا لمجلس إدارة قنوات mbc ابتداء من مطلع العام الجديد 2018. pic.twitter.com/934pv6VZPb — NasNews ناس نيوز (@NasNewsKw) December 14, 2017

الخبر(١٩):

تعيين سمو رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الامير بدر عبدالله محمد فرحان آل سعود ،رئيساً لمجلس إدارة قنوات MBC .

ومبروك لكل سعودي وسعودية

وكان الله في عون بدر بن عبدالله

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وخطوة لإعلام يليق بـ #السعودية_العظمى pic.twitter.com/hNSb4zUkey — خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) December 14, 2017

يشار إلى أن الامير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود يرأس الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي مؤسسة سعودية تعمل في العاصمة البريطانية لندن وتصدر عنها جريدة “الشرق الأوسط” والعديد من المطبوعات الأخرى .

وتولى الامير المنصب في العام 2015، وهو أحد الرجال المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أنه مشتري أغلى لوحة فنية في التاريخ مقابل 450 مليون دولار، وهي اللوحة التي تبين لاحقاً أنه اشتراها لصالح ابن سلمان.