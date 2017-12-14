ذكرت وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن قراراً صدر بتعيين آل سعود، رئيساً لمجلس إدارة قنوات “mbc” بدايةً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018.

 

وأوردت صحيفة “المدينة” اليوم الخميس، تعيين الأمير بدر بعد صدور قرار بذلك مساء الأربعاء.

 

وشغل الأمير بدر منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، منذ نهاية 2015.

 

يُذكر أن الأمير بدر عُين في هذا المنصب الذي بقي شاغراً بعد إيقاف مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم، في إطار الحملة التي أطلقتها على الفساد.

 

يشار إلى أن الامير بن محمد بن فرحان آل سعود يرأس الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي مؤسسة سعودية تعمل في العاصمة البريطانية لندن وتصدر عنها جريدة “” والعديد من المطبوعات الأخرى .

 

وتولى الامير المنصب في العام 2015، وهو أحد الرجال المقربين من ولي العهد السعودي الأمير ، كما أنه مشتري أغلى لوحة فنية في التاريخ مقابل 450 مليون دولار، وهي اللوحة التي تبين لاحقاً أنه اشتراها لصالح .