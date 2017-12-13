جدل واسع شهدته مواقع التواصل في مصر، بسبب “النيولوك” الذي ظهرت به منى السيسي، شقيقة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء حضورها لعرض أزياء.

الخبر ده عن حضور شقيقة السيسي ديفلية مصمم الأزياء هاني البحيري، والخبر بيقول حضرتها كانت بترتدي فستان من الحرير الأسود مرصع بحبات اللؤلؤ الأسود يعلوه كاب من الدانتيل الفرنسي

منى السيسي كانت بتشتغل ادارية في مدرسة ثم تم تنطيقها بعد كدة داخل مديرية التعليم والصور دي بتوضح الفرق pic.twitter.com/pM6Mk6Oywg — فرحة لقلبي يااااارب (@MervatHashad) December 13, 2017

وظهرت شقيقة السيسي في حفل أزياء للمصمم العالمي هاني البحيري بملابس بدت باهظة الثمن حيث رصعت بالزخارف واللؤلؤ والأحجار الكريمة، ما أثار الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحول المفاجئ للسيدة التي كانت تعمل إدارية في مدرسة قبل أن يقوم “السيسي” بانقلابه ويسيطر على الحكم.

ودارت معظم تغريدات النشطاء حول سؤال: من أين لها هذا؟

مني السيسي ٣٧ سنة

شقيقة عبدالفتاح السيسي الصغري

تعمل موظفة في مدرسة مصر ٢٠٠٠ الحديثة !

فجأة كده …أصبحت ترتدي فساتين مرصعة باللؤلؤ ! من مصممات أزياء !

في بلد الناس فيها بتزداد جوع وفقر

الفرق بين الصورتين ثلاث سنوات بالضبط!

إنها الشفافية يا سادة!https://t.co/pMJv5fvqYV pic.twitter.com/iXK4qOwofZ — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) December 13, 2017

الفرق بين الصورتين سنتين

منى السيسي شقيقة السيسي

سبحان الله اموال الشعب راحت على عائلة السيسي

تعمل الي هي تعمله بس لازم الشعب يسألها من اين لكي هذا لانها قريبة السيسي من الدرجة الاولى pic.twitter.com/WNq7fEuAUm — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 13, 2017

https://t.co/PqyGdOJq1J السيدة منى أخت السيسى لابسة فستان مرصع بالؤلؤ على خساب السعب صاخب المَخِل 👇👇👇 pic.twitter.com/yy81wESGul — Hilarious (@teigerstrong) December 13, 2017

منى السيسي ..أخت الملعون .كانت مجرد مدرسة بتشتغل في مدرسة .دلوقتي ملابسها مرصعة بالألماظ والمجوهرات …منين جات الألماظ يا بلحة ؟؟؟@ pic.twitter.com/qgN4ugV3rM — أبوحسام البخاري (@ramadankareem61) December 13, 2017

وذكرت وسائل إعلام أن منى السيسي حضرت عرض الأزياء بصحبة زوجها المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفستان، الذي ارتده شقيقة السيسي، لأنه من الواضح أن ثمن غالي جدًا، فهو فستان من الحرير الأسود مرصع بحبات اللؤلؤ الأسود يعلوه كاب من الدانتيل الفرنسي.

بص يا سيدي في بلد بتموت الجوع والفقر

مني السيسي ٣٧ سنة

شقيقة عبدالفتاح #السيسي

موظفة في مدرسة #مصر ٢٠٠٠ الحديثة.بعد ماكان شكلها كدن

فجأة ظهرت لابسه فساتين مرصعة باللؤلؤ من مصممات أزياء

بس سيبك المشير السيسي قال

مبحبش الواسطة😂@amrelhady4000 pic.twitter.com/Bsxlie4Zzy — ريحَ🍃ـانَة (@R22N2) December 13, 2017

وأوضح المنتقدون أنها كانت تعمل إدارية في مدرسة قبل أن يتولى السيسي إدارة الحكم، طارحين سؤال :”أين ترشيد الاستهلاك الذي تطالبون به الشعب”.

سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب. #مني_السيسي قبل بلحه مايبقي رئيس وبعد مابقي رئيس 😂#حاجات_ميعملهاش_غير_المصريين pic.twitter.com/pQqYNQdwEK — Amir & Metwally (@amir_metwallyy) December 13, 2017

وكانت مصممة الأزياء، مروة البغدادي، هي من صممت إطلالة منى السيسي، وأوضحت أن التصميم عبارة عن “فستان من الحرير الأسود مع كاب من الدانتيل الفرنسي، المرصع”.

وكان “البحيري” قد توجه بالشكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لشقيقة السيسي على حضور عرض الأزيا قائلًا :”شكرا خاص للحضور المتميز للسيد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف وحرمه السيدة منى السيسى شقيقة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى لحضورهم نظرا لتشجيعهم لمبادرة صنع فى مصر”.

انهيار غير مسبوق على كافة الأصعدة في مصر بعهد السيسي

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.