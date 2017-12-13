كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين في المملكة ، عن إطلاق السلطات سراح رئيس جمعية “حسم” الحقوقية القاضي سليمان الرشودي، بعد دام 5 سنوات.

 

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد 5 سنوات قضاها في السجن، القاضي بات حراً مجدداً بعد الإفراج عنه اليوم .. الرشودي البالغ من العمر 82 عاماً، واحد من عشرات خسروا سنوات من عمرهم وراء القضبان بلا تهمة إلا التعبير عن الرأي الحر”.

 

من جانبها اكدت منظمة “القسط” الحقوقية الخبر، وقالت في تدوينة عبر “تويتر”:” خرج اليوم من السجن بالرياض القاضي والمحامي السابق #سليمان_الرشودي البالغ من العمر 82 عام، وذلك بعد 5 أعوام في المعتقل من أجل رأي. الميلاد: 1366هـ – 1937 م الإعتقال الأخير: 12 نوفمبر 2012، بعد ساعات من محاضرة عن عدم حرمة المظاهرات في الإسلام. الحكم: 15 عام ومثلها منع من السفر”.

 

يشار إلى ان سليمان الرشودي وهو أكبر معتقل سياسي اعتقل في خمس مناسبات بداية من العام 1993، وبما مجموعه أكثر من 13 سنة، كما صدرت أحكام بحقه بالمنع من السفر لـ15 سنة.

 

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل الآلاف من المعارضين المطالبين بإصلاحات سياسية، وتشكيل مجلس شورى منتخب من قبل الشعب، وإيقاف مخصصات الأمراء، ومطالب أخرى.

وفور تداول الخبرن أعرب الناشطون السعوديون عن أملهم بألّا يكون الإفراج عن الرشودي حدثا فرديا، وأن يكون بادرة للإفراج عن جملة من المعتقلين بقضايا سياسية، مطلقين هاشتاج #سليمان_الرشودي عبروا فيه عن ترحيبهم بالإفراج عنه وتمنيهم بان يتم الإفراج عن بقية المعتقلين.