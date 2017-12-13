كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق السلطات سراح رئيس جمعية “حسم” الحقوقية القاضي سليمان الرشودي، بعد اعتقال دام 5 سنوات.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد 5 سنوات قضاها في السجن، القاضي #سليمان_الرشودي بات حراً مجدداً بعد الإفراج عنه اليوم .. الرشودي البالغ من العمر 82 عاماً، واحد من عشرات خسروا سنوات من عمرهم وراء القضبان بلا تهمة إلا التعبير عن الرأي الحر”.

بعد 5 سنوات قضاها في السجن، القاضي #سليمان_الرشودي بات حراً مجدداً بعد الإفراج عنه اليوم .. الرشودي البالغ من العمر 82 عاماً، واحد من عشرات خسروا سنوات من عمرهم وراء القضبان بلا تهمة إلا التعبير عن الرأي الحر. pic.twitter.com/57iDDLdBFD — معتقلي الرأي (@m3takl) December 12, 2017

من جانبها اكدت منظمة “القسط” الحقوقية الخبر، وقالت في تدوينة عبر “تويتر”:” خرج اليوم من السجن بالرياض القاضي والمحامي السابق #سليمان_الرشودي البالغ من العمر 82 عام، وذلك بعد 5 أعوام في المعتقل من أجل رأي. الميلاد: 1366هـ – 1937 م الإعتقال الأخير: 12 نوفمبر 2012، بعد ساعات من محاضرة عن عدم حرمة المظاهرات في الإسلام. الحكم: 15 عام سجن ومثلها منع من السفر”.

خرج اليوم من السجن بالرياض القاضي والمحامي السابق #سليمان_الرشودي البالغ من العمر 82 عام، وذلك بعد 5 أعوام في المعتقل من أجل رأي.

الميلاد: 1366هـ – 1937 م

الإعتقال الأخير: 12 نوفمبر 2012،

بعد ساعات من محاضرة عن عدم حرمة المظاهرات في الإسلام.

الحكم: 15 عام سجن ومثلها منع من السفر. pic.twitter.com/ys8eieAxtM — القسط ALQST (@ALQST_ORG) December 12, 2017

يشار إلى ان سليمان الرشودي وهو أكبر معتقل سياسي اعتقل في خمس مناسبات بداية من العام 1993، وبما مجموعه أكثر من 13 سنة، كما صدرت أحكام بحقه بالمنع من السفر لـ15 سنة.

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل الآلاف من المعارضين المطالبين بإصلاحات سياسية، وتشكيل مجلس شورى منتخب من قبل الشعب، وإيقاف مخصصات الأمراء، ومطالب أخرى.

وفور تداول الخبرن أعرب الناشطون السعوديون عن أملهم بألّا يكون الإفراج عن الرشودي حدثا فرديا، وأن يكون بادرة للإفراج عن جملة من المعتقلين بقضايا سياسية، مطلقين هاشتاج #سليمان_الرشودي عبروا فيه عن ترحيبهم بالإفراج عنه وتمنيهم بان يتم الإفراج عن بقية المعتقلين.

الشيخ #سليمان_الرشودي ،منظمة #حسم نال حريته وقد قارب 80بارك الله نضاله ومروءته ورفع صيته وأعان المثقفين والعلماء المصلحين على تأدية مهمتهم العظمى وتجاوز محنتهم

فالمناضلون الشرفاء سادة أممهم وقدوتها من يوسف عليه السلام إلى مانديلاونهرو وقطب والحامدوالعودة والهاشمي والقرني وإخوانهم pic.twitter.com/ynq0Om8gsb — محمد الأحمري (@alahmarim) December 12, 2017

اللهم لك الحمد ،

أُفرج اليوم عن السجين السياسي الأكبر سنّا (في الثمانين من عمره) الشيخ المحامي #سليمان_الرشودي عضو جمعية #حسم الحقوقية المدنية.

أسأل الله أن يعجل بالفرج للبقية https://t.co/NbHDSU9Et0 — عبدالله العودة (@aalodah) December 12, 2017

وأخيرًا أرجعك الله لأبنائك وفلذات كبدك يا شيخ سليمان .. لك الحمد ياالله حتى ترضى#سليمان_الرشودي pic.twitter.com/yqW7u5hZ8a — يحيى العُمري (@yahhya1) December 12, 2017

الحمدلله على خروج المعتقل الشريف الشيخ #سليمان_الرشودي ،جزاه الله عن شعبه و أهله خير الجزاء، و أسأل الله أن يعوضه عما فاته من عمره في غياهب السجون دون سبب أو جريمة، العقبى للبقية بإذن الله. pic.twitter.com/0Kn32YV9iT — نهى البلوي. (@i_noha9) December 12, 2017

الحمد لله على سلامته ولعل خروجه بداية خير للإفراجات

اللهم بلغنا فرجاً عاجلاً لوالدي وجميع الأسرى #خالد_الراشد #سليمان_الرشودي — راشد خالد الراشد (@rashid_t506) December 12, 2017