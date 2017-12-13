دعا العاهل الأردني إلى العمل يدا واحدة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها في قمة في مدينة إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي ، للنظر في قضية القدس على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد بها عاصمة لإسرائيل.

 

وقال الملك عبد الله “لا يمكن أن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق والمبادرة ، ووصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، فالقدس هي الأساس الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي”.

 

وأضاف أن “اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل قرار خطير، تهدد انعكاساته الأمن والاستقرار ويحبط الجهود لاستئناف ”.

 

واستدرك بالقول “لطالما حذرنا من خطورة اتخاذ قرارات أحادية تمس القدس خارج إطار حل شامل، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

 

ولفت إلى أن “الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية، يتشرف الأردن ويستمر بحملها”.

 

وأردف “سنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية، ولا بد لنا من العمل يدا واحدة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد”.

 

وشدد ملك الأردن على أن “القدس في وجدان كل المسلمين والمسيحيين، وحقهم فيها أبدي خالد”.