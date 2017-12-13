قالت القناة العاشر الإسرائيلية إنّ الأمن الأمريكي في مطار “جون كينيدي” يخضع للاستجواب كابتن رحلة الملكية الأردنية يوسف الدعجة، بعد إعلامه الركاب أن مسار رحلته سيمر فوق القدس، عاصمة فلسطين.

يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لقائد طائرة الملكية الأردنية في رحلة لها من عمان إلى نيويورك، يوضّح للمسافرين مسار الرحلة فوق الأراضي الفلسطينية.

وأوضح قائد الطائرة الأردنية، يوسف الهملان الدعجة، في تسجيل صوتي باللغتين العربية والانجليزية، بعد تعريف المسافرين بأسماء الطاقم، مسار الرحلة ومعلومات أخرى عنها، مشيرا إلى أن “الطائرة ستحلق فوق الأجواء الفلسطينية، شمالي القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين”.