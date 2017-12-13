في دليل جديد على تناقض “ابن سلمان” الواضح وتخبطه وعشوائيته في إدارة أبرز دولة بالمنطقة، ظهر ولي العهد السعودي اليوم ومعه محمد بن زايد في اجتماع بالرياض برفقة قادة حزب الإصلاح (الإخواني) اليمني، الذي اعتبره التحالف العربي قبل ذلك سبب خراب اليمن والعائق أمام استقراره.

قالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التقيا في الرياض رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي، وأمين عام الحزب عبد الوهاب أحمد الآنسي.

وأثار اجتماع “ابن سلمان” بقيادات الإخوان في اليمن سخرية النشطاء بتويتر، حيث كان الإخوان بالأمس ألد أعداء “ابن سلمان” في اليمن، وها هو اليوم يقابلهم كأصدقاء وحلفاء مقربين.

😂😂😂😂

لا امان لهم ولا عهد لكن مقتل صالح جعلهم يسعون للاصلاح غصبا عنهم — awnallah alshaibah🖊 (@abowjdan) December 13, 2017

اهم شي الصندل والزنوبة 😂😂😂

شكلهم جايين من العزبة — khalid hassan (@khalid_77_123) December 13, 2017

راح يشتغل التمجيد الحين في الأصلاح وانه مكون من الشعب اليمني بقيادة دليم وذبابه الالكتروني 🤣🤣 — بوجاسم (@bojasm28) December 13, 2017

الصراحة ما بقيت فاهمة والو!😕

واش هادا لعب على المكشوف و لا فيلم غ يتعرض ف هوليوود!😱

الحصول و ما فيه إلى السعودية بقات مجرورة خلف أبو ظبي ف أكيد العاقبة غ تكون شي مصيبة كحلاااا😲.. — ♩✿هـندُ المُرابِـط✿♩ (@HIND__M77) December 13, 2017

الصندل وفهمنا انه رايح الروضه الثاني لابس نعال اكبر منه ونظاره شمسيه شوضعه😎🤣 — قائدنا تميم بن حمد (@lolitaqtr81) December 13, 2017

الي على اليسار لابس نظاره ايش سالفته كأنه بيعقد قران 🤔 — Nouf.A.al-thani (@naalthani1) December 13, 2017

الإعلامية القطرية إلهام البدر سخرت من تناقض دول الحصار وسياستهم المتحولة حسب “المصلحة” وإن كانت مع ألد خصومهم وغردت: “ms و mz يجتمعان اليوم مع حزب الإصلاح ” الإخواني ” في إيه يا إخونجي إنت وهو !!😉 ودك #قطر مولت الإجتماع”

ms و mz يجتمعان اليوم مع حزب الإصلاح " الإخواني "

في إيه يا إخونجي إنت وهو !!😉

ودك #قطر مولت الإجتماع 😂😂😂😂😂#القدس_عاصمه_فلسطين_الأبدية #اليمن pic.twitter.com/sHjHOpkp9m — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) December 13, 2017

وفي ذات السياق وتعليقا على تناقض السياسة السعودية وتغير تحالفتها بما يخدم مصلحة “ابن سلمان” حليف إسرائيل على حساب أي شيء، سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة هو الآخر من اجتماع ولي العهد السعودي بإخوان اليمن بقوله: “ولي عهد #إمارة_أبوظبي يجتمع مع إخوان #اليمن بحضور ولي عهد #السعودية. هل هذا الدعم للإخوان يتسق مع اتفاق الرياض أم لا يتسق يا إخوان يا مسلمين؟”

وتابع سخريته:”المهم طمنوني على أحمد علي صالح.. يا أخوات و يا إخوان”

ولي عهد #إمارة_أبوظبي يجتمع مع إخوان #اليمن بحضور ولي عهد #السعودية.

هل هذا الدعم للإخوان يتسق مع اتفاق الرياض أم لا يتسق يا إخوان يا مسلمين؟

المهم طمنوني على أحمد علي صالح.. يا أخوات و يا إخوان pic.twitter.com/tWzfDkcdKu — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 13, 2017

وتسائل “العذبة” مستنكرا:”لماذا اتبعت #السعودية تعليمات #إمارة_أبوظبي ومنعت الإصلاح وقبائل حاشد من استعادة الشرعية منذ 3 سنوات؟

لماذا صار الإخوان جيدون بعد تدمير شامل وقتل للنساء والأطفال في #اليمن؟

ألا تكفي 3 سنوات من الفشل لتعرف الرياض فخ الغاوية؟

تسببوا بمقتل صالح.. فاتجهوا للإصلاح “الإخوان” يا إخوان”

لماذا اتبعت #السعودية تعليمات #إمارة_أبوظبي ومنعت الإصلاح وقبائل حاشد من استعادة الشرعية منذ 3 سنوات؟

لماذا صار الإخوان جيدون بعد تدمير شامل وقتل للنساء والأطفال في #اليمن؟

ألا تكفي 3 سنوات من الفشل لتعرف الرياض فخ الغاوية؟

تسببوا بمقتل صالح.. فاتجهوا للإصلاح "الإخوان" يا إخوان😐 pic.twitter.com/xtMN8XcBdA — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 13, 2017

أما الكاتب اليمني عباس الضالعي فعلق على لقاء “ابن سلمان” المثير للجدل بقيادات حزب الإصلاح بقوله:”كان الاصلاح من وجهة نظر #السعودية و #الامارات هو المشكلة وهو الخطر واغلب ماحدث في #اليمن كان بسبب الحرب على الاصلاح وكانت النتيجة لصالح #ايران ووكيلها #الحوثي”

وتابع مفصلا “دارت الايام وفهم الاشقاء الخطأ الاصلاح استخدم سياسة الثبات امام التيار الجارف الذي يستهدفه”وتساءل:”هل لقاء المحمدين تصحيح مسار؟”

كان الاصلاح من وجهة نظر #السعودية و #الامارات هو المشكلة وهو الخطر واغلب ماحدث في #اليمن كان بسبب الحرب على الاصلاح وكانت النتيجة لصالح #ايران ووكيلها #الحوثي

دارت الايام وفهم الاشقاء الخطأ

الاصلاح استخدم سياسة الثبات امام التيار الجارف الذي يستهدفه

هل لقاء المحمدين تصحيح مسار؟ pic.twitter.com/fJBCmRCQKn — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) December 13, 2017

أما السياسي المصري عمرو عبد الهادي فاستنكر قبول إخوان اليمن بالجلوس مع قادة التحالف الذي يحاربهم من 3 سنوات قائلا:”محمد بن زايد و محمد بن سلمان

اجتمعوا اليوم بإخوان اليمن قسما بالله ان أمن حزب الاصلاح لهما فلا يستحق منا شفقه بعد ذلك”

وتابع “بعد #مقتل_على_عبدالله_صالح اصبحوا يبحثوا عن مساند ثم ينقلبوا عليه و يعتبروه ارهابي لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين”

محمد بن زايد و محمد بن سلمان

اجتمعوا اليوم بإخوان اليمن

قسما بالله ان أمن حزب الاصلاح لهما فلا يستحق منا شفقه بعد ذلك

بعد #مقتل_على_عبدالله_صالح اصبحوا يبحثوا عن مساند ثم ينقلبوا عليه و يعتبروه ارهابي

لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين pic.twitter.com/wfdU9H6u9c — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 13, 2017

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، فيما حضر من الجانب الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع ولي العهد السعودي، برئيس حزب “التجمع اليمني للإصلاح” خلال شهرين، بعد اللقاء الذي جمعهما في الـ9 نوفمبر/تشرين أول الماضي في الرياض.

آخرون ذهبوا إلى أن محاولة “ابن سلمان” التقرب من إخوان اليمن والتودد لهم هو بغرض المصلحة، بعدما حرقت ورقته التي كان يستغلها بمقتل المخلوع صالح ورجوح كفة الحوثيين.

حيث سيستخدم الإخوان كدرع جديد لضرب الحوثيين مقابل وعود زائفة للإخوان ستنتهي بمجرد القضاء على الحوثيين، وحينها لن يتوانى “ابن سلمان” في استئصال شقفة إخوان اليمن وحزب الإصلاح.

إجتماع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان برئيس حزب الإصلاح، خطة جديدة للقضاء على ما تبقى من قيادات وأعضاء الحزب، وحتى يتم تهيئة الأجواء أكثر أمام مؤتمريو #الرياض و #أبوظبي لتسلمهم القيادة من الدنبوع والأحمر . — فيصل مدهش (@f_mudhsh) December 13, 2017

السعوديه تحاول ان تقرب في وجهات النظر بين الامارات وحزب الاصلاح..(الاخوان) وذلك بعد خسارة السعوديه لحليفها صالح الذي قتل..(حلوو الكلام) والسعوديه والامارات..(كلبين) واحد لونه ابيض والثاني لونه اسود والسعوديه تريد التقرب من حزب الاصلاح ليتواجه ضد الحوثي..(حلوو الكلام) — بوغانم (@hassanalishaq73) December 13, 2017

"لاجل تحقيق المصالح "تقدر انك تكرهه في داخلك

وتلعن الطيب في ساسه ..

لكن ان شفته عليك تقوم له وتحضنه وتبوس راسه…… هذي هي السياسة لا عدو دايم ولا صديق دايم المصالح تاتي في المقدمه و اجتماع محمد بن زايد و رئيس حزب الإصلاح خير مثال — لولوه.ف.ع (@luluualsaud) December 13, 2017

أهانوا حزب الاصلاح مرارا وتآمروا عليه وطردوه من الجنوب ومع ذلك حضر اليدومي مثل الكلب ليقدم نفسه مرة أخرى كفاين سيتم رميه قريبا في سلة مهملات pic.twitter.com/oPkKb6R4OM — عبدالله مفضل الوزير (@Admfdlwzer) December 13, 2017

نشر موقع “إيلاف” السعودي، اليوم الأربعاء، حوارا حصريا مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هو الأول في تاريخ العلاقات بين الدولتين، تحدث فيه عن التطورات السياسية الأخيرة، وأبرزها إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وعن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد إيران في المنطقة، لا سيما في سوريا ولبنان، وعملية السلام مع الفلسطينيين.

وفي حين جاء العنوان على موقع إيلاف “وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري”، سلّط الإعلام الإسرائيلي على الدعوة التي أرسلها الوزير لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لزيارة إسرائيل، عبر الموقع السعودي، والملفت أن الموقع السعودي لم يذكر هذه الدعوة أبدّا.

وقال ديوان الوزير الإسرائيلي في تطرقه إلى الاختلاف بين النص الإسرائيلي والنص السعودي “أرسل الموقع السعودي لنا نسخة للمقابلة ذكرت دعوة الوزير الإسرائيلي لولي العهد السعودي، فقمنا بالمصادقة عليها، وعمّمنا بالتالي رسالة للإعلام الإسرائيلي عن المقابلة، مبرزين دعوة الوزير لجانب السعودي، لكن رأينا بعدها أن الموقع قرّر نشر عنوان مغاير وحذف الدعوة التي أرسلها الوزير لولي العهد”.