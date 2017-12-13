أثار تحدي كابتن طيار على خطوط الملكية الاردنية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره القدس عاصمة لإسرائيل إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل كامل.

ووفقا للتسجيل الصوتي الذي انتشر كالنار في الهشيم، فقد أعلن الكابتن يوسف هملان الدعجة قائد رحلة الملكية المتوجهة إلى مطار “جون إف كينيدي” في “نيويورك” بمخطابته للركاب على متن الطائرة بمسار الرحلة بأنها سوف تطير فوق “فلسطين ومن ثم القدس عاصمة فلسطين”

وأضاف الدعجة للمسافرين “بعد القدس سنتجه إلى السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط”.

تحت السماء وفوق الأرض…

الحر حر …

كابتن طائرة الملكية يقاوم بطريقته pic.twitter.com/2lMIwwho8x — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) December 12, 2017

وحقق المقطع انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في الأردن وباقي دول المنطقة.