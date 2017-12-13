أثار تحدي كابتن طيار على خطوط الملكية الاردنية لقرار الرئيس الأمريكي باعتباره عاصمة لإسرائيل إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل كامل.

 

ووفقا للتسجيل الصوتي الذي انتشر كالنار في الهشيم، فقد أعلن الكابتن يوسف هملان الدعجة قائد رحلة الملكية المتوجهة إلى مطار “جون إف كينيدي” في “نيويورك” بمخطابته للركاب على متن الطائرة بمسار الرحلة بأنها سوف تطير فوق “ ومن ثم

 

وأضاف الدعجة للمسافرين “بعد القدس سنتجه إلى السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط”.

 

وحقق المقطع انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن قبل أيام اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في وباقي دول المنطقة.