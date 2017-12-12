اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري، ان شهيدين من عناصرها قضيا في “مهمة جهادية” شمال قطاع غزة، وكلاهما من وحدة الهندسة.

وذكرت أن الشهيدين هما: حسن غازي نصر الله (25 عاما) من سكان التوام، ومصطفى السلطان (27 عاما) من سكان الصفطاوي، وهما من عناصر وحدة الهندسة التابعة لسرايا القدس في لواء الشمال.

وقالت السرايا ان الشهيدين من شهداء الاعداد، مؤكدة ان تضحياهما ستكون لها وقع كبير في اي مواجهة قادمة.

وأكدت المصادر ان جثماني الشهيدين نقلا إلى المستشفى الاندونيسي في جباليا، فيما وصل مصاب ثالث بجروح متوسطة.

وكانت مصادر محلية قد قالت ان الشهيدين قضيا بعد ان استهدفت طائرة استطلاع دراجتمهما. حسب ما ذكرت وكالة “معا” المحلية.

من جانبه نفى الناطق باسم جيش الاحتلال تنفيذ أي قصف على أهداف شمال قطاع غزة، واضاف أن التقديرات لدى الجيش تشير إلى أن الانفجار داخلي.