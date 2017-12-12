أثار انشغال وزير الخارجية السعودي , بهاتفه طيلة فترة اجتماع في العاصمة المصرية “”, لمناقشة قرار اعتبار عاصمة جدلاً واسعاً في الأوساط العربية.

 

وسربت أوساط إعلامية مقطع فيديو يظهر الوزير السعودي وهو منشغل في هاتفه خلال كلمة أحد الوزراء العرب حول مدينة القدس, دون أن يبالي للكارثة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وعلقت الصحفية الاسرائيلية “شمريت مئير” على الحادثة ساخرة ” إنشغال الوفد السعودي بهواتفهم طيلة الإجتماع الطارئ لمناقشة قضية #القدس يلخص لكم القصة “. !!