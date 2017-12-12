أثار انشغال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, بهاتفه طيلة فترة اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية “القاهرة”, لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل جدلاً واسعاً في الأوساط العربية.

وسربت أوساط إعلامية مقطع فيديو يظهر الوزير السعودي وهو منشغل في هاتفه خلال كلمة أحد الوزراء العرب حول مدينة القدس, دون أن يبالي للكارثة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنشغل طيلة فترة الإجتماع بهاتفه الخلوي.. pic.twitter.com/Own5q4Mr91 — رامز القاضي (@ramezelkadi) December 9, 2017

وعلقت الصحفية الاسرائيلية “شمريت مئير” على الحادثة ساخرة ” إنشغال الوفد السعودي بهواتفهم طيلة الإجتماع الطارئ لمناقشة قضية #القدس يلخص لكم القصة “. !!