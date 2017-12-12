تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، يظهر تكريم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعميد بالجيش النظامي “سهيل الحسن” في حضرة بشار الأسد بقاعدة “حميميم” العسكرية.

ووفقا للمقطع المتداول يظهر “بوتين” وهو يتحدث مخاطبا “سهيل الحسن” داخل قاعة للاجتماعات وسط عدد من قياداته العسكرية ويجلس بجانبه بشار الأسد.

وأرجع “بوتين” في حديثه سبب تكريمه لـ”الحسن” لأنه متعاون وينفذ الأوامر، حيث قال “زملائك الروس أخبروني أنك تنفذ الأوامر بشكل جيد”

وأضاف: “آمل بأن مثل هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق النجاح لاحقا أيضا”.

بوتين يكرّم سهيل الحسن ومستشاره الروسي قائلاً: زملائك الروس أخبروني أنك تنفذ الأوامر بشكل جيد#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/Si21v1iXtH — تلفزيون سوريا (@syr_television) December 12, 2017

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “سهيل الحسن” الذي وصفوه بالخائن والعميل الروسي.

يستحق جائزة لينين للكلاب الوفية ! — كلمة طيبة (@kalimahorra1) December 12, 2017

و اللي بسمع كلمة سيدو شو بنقيللو؟ — WIS (@vgolayath) December 12, 2017

🤣نظرات بشار الاهبل وتحركاته تدل على انه متوتر ومشوش كالعادة — زهر (@zher44) December 12, 2017

انا طوال المقطع ركزت على وجه بشار زي الاهبل

{ ومن يُهن الله فما له من مُكرم } pic.twitter.com/JG5z70JpXa — أ̜̌ﺑْۄﺳۜ۶ُّﯠډْ ✪ (@a_sras) December 12, 2017

الذل والعار يحفظه التاريخ للخونة قتلة الأبرياء قتلة النساء والأطفال .

لكن ( إن ربك لبالمرصاد ) — Saleh Abdullah (@AAfrist) December 12, 2017

وذكرت وسائل إعلام سورية أن سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر” هو الشخصية السورية الوحيدة التي حضرت إلى جانب بشار الأسد في اجتماع حميميم مع بوتين، وكبار الضباط الروس.

يذكر أن سهيل الحسن قاد معارك عديدة لقوات النظام في تدمر، واللاذقية، وحماة، ودير الزور، وغيرها.

وخلال اللقاء الذي جمع بوتين بالأسد في قاعدة “حميميم”، تواجد سهيل الحسن كممثل عن قوات النظام، والمليشيات الرديفة لها.