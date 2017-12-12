تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، يظهر تكريم   للعميد بالجيش النظامي “” في حضرة بقاعدة “حميميم” العسكرية.

 

ووفقا للمقطع المتداول يظهر “بوتين” وهو يتحدث مخاطبا “سهيل الحسن” داخل قاعة للاجتماعات وسط عدد من قياداته العسكرية ويجلس بجانبه بشار الأسد.

 

وأرجع “بوتين” في حديثه سبب تكريمه لـ”الحسن” لأنه متعاون وينفذ الأوامر، حيث قال “زملائك الروس أخبروني أنك تنفذ الأوامر بشكل جيد”

 

وأضاف: “آمل بأن مثل هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق النجاح لاحقا أيضا”.

 

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “سهيل الحسن” الذي وصفوه بالخائن والعميل الروسي.

 

 

 

 

 

 

وذكرت وسائل إعلام سورية أن سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر” هو الشخصية السورية الوحيدة التي حضرت إلى جانب بشار الأسد في اجتماع حميميم مع بوتين، وكبار الضباط الروس.

 

يذكر أن سهيل الحسن قاد معارك عديدة لقوات النظام في تدمر، واللاذقية، وحماة، ودير الزور، وغيرها.

 

وخلال اللقاء الذي جمع بوتين بالأسد في قاعدة “حميميم”، تواجد سهيل الحسن كممثل عن قوات النظام، والمليشيات الرديفة لها.