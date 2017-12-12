تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أطلق ناشطون بتويتر حملة قوية تدعو لمقاطعة المطاعم الأمريكية حول العالم تنديدا بقرار “ترامب”.

وتحت هاشتاغ “#قاطعوا_المطاعم_الامريكيه”، دونت آلاف التغريدات المؤيدة للفكرة التي رأوها أحد الردود الممكنة والمؤثرة بشأن القرار الأمريكي حول القدس.

ردا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل الصهيوني ندعو كل مسلم للمشاركة في حملة #قاطعوا_المطاعم_الأمريكية

ونشرها وترجمتها لكل اللغات

كأول خطوة عملية في خوض#معركة_تحرير_القدس #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/FCSUN6yBEE — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 11, 2017

#قاطعوا_المطاعم_الامريكيه خطوة بسيطة ردا على الإستهتار الأمريكي بمقدسات المسلمين

الذي لا يصون بطنه لن يصون القدس! pic.twitter.com/gpqr3zfRkW — بن قفيط (@bin_kfit) December 12, 2017

#قاطعوا_المطاعم_الامريكيه لا تبرر انبطاحك بعدم توفر البديل فالأكل له بديل لكن كرامتك لا تتبدل ، قاطع بلا تردد على الأقل اجعلها بداية للأكل المفيد بدلا من هذا الاكل القمامي المدمر للجسم . ! — د. يوسف (@1yusoef) December 12, 2017

ورأى البعض أن مقاطعة المطاعم الأمريكية هو وسيلة سهلة لكل عربي ومسلم حول العالم يريد دعم القدس والقضية الفلسطينية.

#قاطعوا_المطاعم_الامريكيه لا تبرر انبطاحك بعدم توفر البديل فالأكل له بديل لكن كرامتك لا تتبدل ، قاطع بلا تردد على الأقل اجعلها بداية للأكل المفيد بدلا من هذا الاكل القمامي المدمر للجسم . ! — د. يوسف (@1yusoef) December 12, 2017

إذا لم تستطع نصرة #القدس و #فلسطين و #المسجد_الأقصى والمدافعين عنه والمرابطين فلا تعن عدوهم عليهم بمالك وشارك في حملة #قاطعوا_المطاعم_الأمريكية

لتظل #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية https://t.co/NVT8ScbTO6 — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 12, 2017

ردود الفعل على قرار #ترمب تتواصل.. حملة #قاطعوا_المطاعم_الأمريكية في قائمة الأكثر تداولا عالميا في تويتر.. الآن على… https://t.co/7ZjH9x0t48 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 12, 2017

وأكد النشطاء على أن مقاطعة المنتجات الأمريكية واجب إنساني وديني وقوة يجب أن تكون من أولويات المسلمين والعرب في محاربة الإرهاب الأمريكي.

جيش القرصان ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي في حال استنفار جنوني دفاعا عن سيدهم بعد حملة #قاطعوا_المطاعم_الأمريكية

وهذا يؤكد أن حروبهم الإعلامية التي مهدت للإعلان عن قرار ترامب وبعده لصرف الأمة عن نصرة #القدس قد باءت بالفشل وكشفت مؤامرتهم وخيانتهم!#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/3wLX4vGCNt — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 12, 2017

لماذا غضب الليبروفاشية في المملكة من وسم #قاطعوا_المطاعم_الامريكية ؟ المقاطعة مقاومة بلا عنف، ولا دماء، ولكلٍ طريقته في نصرة #القدس. — معالي الربراري (@Mrbrary) December 12, 2017

#قاطعوا_المطاعم_الأمريكية ياكثر المثبطين نسأل الله العافيه …المقاطعه اقل شي يقدم والمفترض — شيهانه (@n_shyhanh) December 12, 2017

#قاطعوا_المطِاعم_الامريكيه وقاطعوا المنجات الامريكية ترمب عدو للاسلام والمسلمين ولا يفهم غير لغة الربح والخسارة قاطعو كل منتج امريكي تجد لة بديل في السوق او يمكن ان تستغني عنة هذا السلاح فعال لان المنافقين والمخزلين لايعجبهم هذا ولتعرفهم من لحن القول — ibrahim mohammed (@ibrraimm) December 12, 2017

وتصدر الهاشتاغ في وقت قصير جدا قائمة الأكثر تداولا حول العالم بتويتر حيث تفاعل معه آلاف النشطاء.

#قاطعوا_المطاعم_الأمريكية نحن قادرون ان نقاطع المطاعم والبضائع ايضا واكثر من ذلك #فلنفعل فوق استطاعتنا — President (@PPresiddent) December 12, 2017

إمنعوا أنفسكم عن البضائع و المأكولات الأمريكية قدر ما تستطيعون #قاطعوا_المطاعم_الامريكيه — salah-ismail (@Salah_AbuIsmail) December 12, 2017

#قاطعوا_المطاعم_الامريكيه

أقل شئ نسويه علشان نبين وصاخة حكومتهم .

تم بإذن الله — أبو لمار #الأقصى (@aziz_sakab) December 12, 2017

وقد أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -في اجتماعهم الأخير ببروكسل- أنهم لا يدعمون قرار ترمب بإعلان القدس عاصمة للجانب الإسرائيلي، مؤكدين التزام أوروبا الموحدة بمشروع الدولتين.

وأعاد الوزراء التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاعتبار الأراضي المحتلة سنة 1967 ضمن الحدود الإسرائيلية، وهو ما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.