عبر المفكر الكويتي الكبير الدكتور عبد الله النفيسي عن غضبه واستيائه من الحلقة الأخيرة لبرنامج “الاتجاه المعاكس” الذي يقدمه الإعلامي السوري فيصل القاسم، بعد استضافته لمؤرخ إسرائيلي للحديث عن “حق إسرائيل في الوجود” في ظل الازمة الحالية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نحن لسنا في ( ندوه فكريه) مع الصهاينه حول ( القدس ) حتى نتحمّل ( الرأي والرأي الآخر) . نحن في صراع ( وجودي) معهم في القدس : إمّا نحن أو هم . يجب أن نضع هذا الأمر الجٓلٓل في سياقه الصحيح وبلا ( رأي آخر) وبلا بطيخ “.

نحن لسنا في ( ندوه فكريه) مع الصهاينه حول ( القدس ) حتى نتحمّل ( الرأي والرأي الآخر) . نحن في صراع ( وجودي) معهم في القدس : إمّا نحن أو هم . يجب أن نضع هذا الأمر الجٓلٓل في سياقه الصحيح وبلا ( رأي آخر) وبلا بطيخ . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان فيصل القاسم قد استضاف مؤرخاً إسرائيلياً لمناقشة حق إسرائيل التاريخي في القدس في إطار برنامج الاتجاه المعاكس والذي أثار ردود فعل غاضبة، خاصة انه جاء تحت عنوان مستفز: “ماذا يفعل العرب للقدس غير الصياح عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واستضاف البرنامج المؤرخ الصهيوني “مردخاي كيدار”، والداعية الإسلامي عبد الرحمن الكوكي.

الليلة في برنامج الاتجاه المعاكس:

ماذا يستطيع ان يفعل العرب للقدس سوى الصياح عبر مواقع التواصل؟

الداعية الاسلامي عبد الرحمن كوكي يواجه الاكاديمي الاسرائيلي مردخاي كيدار pic.twitter.com/KvsOMSmdhj — فيصل القاسم (@kasimf) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وعبر مغردون فلسطينيون وعرب عن غضبهم من الإعلامي السوري فيصل القاسم ، مؤكدين بأنه يجب على قناة حرة ومناصرة للقضية الفلسطينية كالجزيرة ان تتوقف عن منح هؤلاء الصهاينة فرصة لتسويق آرائهم.

الصهيوني الذي استضافه فيصل القاسم في الاتجاه المعاكس قال بكل وقاحة مخاطباً الأمة: “أنتم شر أمة أخرجت للناس”، أظن أننا في غنى عن سماع قذارات الصهاينة على المنابر الإعلامية الحرة،

ما حصل الليلة لا يمكن أن يكون مقبولا، ويجب التوقف عن استضافة الصهاينة والسماح لهم بتسويق آرائهم — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

انا اعتقد ان الحلقة كانت وصمة عار في مشوار دكتور فيصل القاسم .. لانه اساء اختيار الضيوف والمحاور للاسف في نهاية الحلقة شعرت بان الصهيوني منتشي بداك النقاش الاعوج مع احترامي … لكن فيصل القاسم بدأ يفقد البوصلة — طوق ياسمين (@rekia_soussi) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

فيصل القاسم كان عليك احترام المسلمين فهل أنت سعيد لسماعك صهيوني حقير يستهزأ بإسلامنا ويقول القرأن الكريم مستنسخ #لا_لاستضافة_الصهاينة — مجدولين حلحولي (@mhalhuli) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

بكلمة صريحة واضحة..فيصل القاسم أخفق في إختيار المناظر الذي يواجه الحجة بالحجة لا بشعارات لاتسمن و لا تغني.بينما كانت ردود المناظر الصهيوني صفعات مؤلمة و حججا صلبة..يعرف بعمق واقع صراعاتنا القبلية و المذهبية و الطائفية و العرقية — jarir jarir (@jarir69900836) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧