قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني إن بإمكان الأردن الاعتماد على الاتحاد الاوروبي.

وأكدت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي، أننا سنكون متحدين دائما في دعم السلام والحكمة.

وشكرت موغيريني الأردن لقيادته الظروف الصعبة الحالية بعد قرار الرئيس الامريكي بنقل السفارة الامريكية للقدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اعربوا عن معارضتهم للخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك أثناء لقائهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بروكسل الاثنين.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني إن الوقت حان لإطلاق محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى أن “الحل الواقعي الوحيد” هو القائم على الاعتراف بدولتين تكون القدس عاصمة لهما.